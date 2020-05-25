фото-видео 18+ Disney впервые выставил мультфильм о нетрадиционной ориентации

2020-05-28 12:15 117
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Студия Pixar представила короткометражный мультфильм Out (Выход). Он вышел на сервисе Disney+ и стал первым проектом Pixar, где главные персонажи являются гомосексуальной парой.

Короткометражка входит в серию проектов SparkShorts, которые дают возможность раскрыть потенциал отдельных художников. В рамках программы сотрудникам студии дают шесть месяцев и ограниченный бюджет для создания проекта. Ранее в рамках SparkShots был опубликован мультфильм о дружбе котенка и питбуля.

Новая девятиминутная анимация рассказывает о Греге и его бойфренде Мануэле, которым предстоит переезд в мегаполис.

 

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