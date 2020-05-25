Детали На выборах мэра Киева из кандидатов от «Слуги народа» самый высокий рейтинг у Разумкова

2020-05-25 18:40 855
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С 10 по 13 мая группой «Социологическая стратегия» был проведен социологический опрос о поддержке киевлянами вероятных кандидатов в мэры г. Киева. Опрос проводился путем телефонного интервьюирования, в нем принимали участие 1200 респондентов.

 Так, согласно полученным результатам, наибольшим доверием у киевлян пользуется Виталий Кличко (37% доверяют, 57% не доверяют). За ним следуют: Дмитрий Разумков (33% и 35% соответственно), Сергей Притула (32% и 39%), Александр Омельченко (29% и 44%), Николай Тищенко (26% и 44%), Александр Дубинский (24% и 19%), Андрей Пальчевский (18% и 31%), Александр Качура (14% и 2%), Борислав Береза (13% и 43%), Александр Попов (12% и 41%), Александр Ткаченко (10% и 32%), Людмила Буймистер (8% и 1%) и Андрей Холодов (6% и 0%).

 Наибольшее количество респондентов затруднилось с ответом в вопросе доверия и недоверия Александру Качуре, Людмиле Буймистер, Евгению Шевченко и Андрею Холодову по причине их низкой узнаваемости.

 В случае выбора одного из этих кандидатов на должность мэра Киева, наибольшее количество киевлян – сторонников «Слуги народа» – поддержало бы Дмитрия Разумкова (29,8%), Александра Дубинского (20,1%) и Николая Тищенко (18,2%). Меньше голосов досталось бы Александру Ткаченко (8,9%), Александру Качуре (7,6%), Людмиле Буймистер (1,2%), Евгению Шевченко (1.1%) и Андрею Холодову (0,8%).

https://politdate.com.ua/elektoralnye-nastroeniya-kievlyan-opros-10-13-maya-2020-g

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Детали

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