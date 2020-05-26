Мир Победившая коронавирус Черногория примет первых туристов уже в конце мая

2020-05-26 14:16 288
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Черногория с конца мая откроет границы для иностранцев, которые желают посетить страну с туристической целью.

Как заявил премьер-министр Душко Маркович, страна начнет пускать к себе путешественников из стран, в которых зафиксировано не более чем о 25 случаев заражения коронавирусом на 100 тыс. человек. К числу таких относятся Хорватия, Албания, Словения, Германия и Греция.

Напомним, Черногория стала первой страной в Европе, которая победила эпидемию коронавируса.

Общее количество пациентов с начала эпидемии составляет 324, из них 315 выздоровели, 9 случаев - с летальным исходом. В настоящее время в Черногории нет Covid-19.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Ноль больных! Есть первая страна Евросоюза, победившая коронавирус

2020-05-26 09:10 606

Медики назвали основную мишень коронавируса в организме

2020-05-25 19:30 768

В Европе впервые провели пересадку легких женщине с коронавирусом

2020-05-25 17:30 534

США идет на конфликт с Китаем - новое резкое заявление Белого дома

2020-05-25 14:11 525

Еще новости в разделе "Мир"

Победившая коронавирус Черногория примет первых туристов уже в конце мая

2020-05-26 14:16 288

Премьер-министра Израиля начали судить за мошенничество и коррупцию

2020-05-25 15:12 534

Коронакнизис в США: Безработица достигла уровня Великой депрессии 1930-х

2020-05-25 08:39 942

видео Вооруженные силы США испытали лазерное оружие в Тихом океане

2020-05-24 15:00 1044
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Победившая коронавирус Черногория примет первых туристов уже в конце мая 2020-05-26 14:16 288
Премьер-министра Израиля начали судить за мошенничество и коррупцию 2020-05-25 15:12 534
Коронакнизис в США: Безработица достигла уровня Великой депрессии 1930-х 2020-05-25 08:39 942
видео Вооруженные силы США испытали лазерное оружие в Тихом океане 2020-05-24 15:00 1044

Лента

18:30 Цены на бензин и автогаз резко изменились
18:00 Ляшко разъяснил, что откроется с 1 июня
17:30 Минздрав разрешил возобновить футбольный сезон в Украине с 30 мая
17:00 Град, шквалы и не только: синоптики рассказали, каким будет июнь в Украине
16:30 МОЗ уточнило бесплатные услуги для больных с COVID
15:45 В ЕС провели первую в истории операцию по замене пораженного COVID-19 легкого
15:40 Бізнес вимагає перекрити рейдерськи схеми олігарха Коломойського
15:12 Страховые компании обяжут обнародовать свою отчетность
14:43 Саакашвили уверяет, что не намерен больше ссориться с главой МВД Аваковым
14:16 Победившая коронавирус Черногория примет первых туристов уже в конце мая