Мир Победившая коронавирус Черногория примет первых туристов уже в конце мая

2020-05-26 14:16 288

Черногория с конца мая откроет границы для иностранцев, которые желают посетить страну с туристической целью.

Как заявил премьер-министр Душко Маркович, страна начнет пускать к себе путешественников из стран, в которых зафиксировано не более чем о 25 случаев заражения коронавирусом на 100 тыс. человек. К числу таких относятся Хорватия, Албания, Словения, Германия и Греция.

Напомним, Черногория стала первой страной в Европе, которая победила эпидемию коронавируса.

Общее количество пациентов с начала эпидемии составляет 324, из них 315 выздоровели, 9 случаев - с летальным исходом. В настоящее время в Черногории нет Covid-19.

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