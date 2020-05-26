Украина В Минсоцполитики рассказали, когда пенсионеры старше 75 лет получат доплаты

2020-05-26 20:00 246

Со следующего года около миллиона украинских пенсионеров старше 75 лет получат доплаты в 500 гривен. Об этом заявила заместитель министра социальной политики Татьяна Сальникова в эфире одного из украинских телеканалов.

Она отметила, что президент Украины Владимир Зеленский поставил чиновникам "очень четкую задачу" - приближение размера пенсии к фактическому прожиточному минимуму.

"Первый шаг мы сделали: с 1 апреля для пенсионеров в возрасте 80 лет плюс введены доплаты в размере до 500 гривен. Такие же доплаты для людей 75 лет плюс с 2021 года введены", - подчеркнула Сальникова.

Напомним, в Украине около 1,5 млн пенсионеров старше 75 лет, а в возрасте от 75 лет до 80 лет - около 1,1 млн человек.

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