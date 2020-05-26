Коронавирус Ляшко рассказал, когда откроют спортзалы и бассейны

2020-05-26 21:30 156
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В Украине с 1 июня откроются спортзалы, бассейны и начнется посещение образовательных занятий в группе не более 10 человек. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"С 1 июня, если будут достигнуты определенные индикаторы эпидемиологической ситуации, планируется открытие бассейнов и спортзалов, также посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек, например - начнут работу автошколы. Также с 1 июня планируется запуск железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автомобильным транспортом", - отметил он.

По его словам, на сайте Минздрава в ближайшее время появятся рекомендации касательно открытия спортзалов и бассейнов.

"О бассейнах и спортзалах в ближайшее время, на сайте Министерства здравоохранения будут размещены рекомендации по поводу противоэпидемических норм, которые должны быть обеспечены в случае, если владелец примет решение открывать спортивный зал и бассейн", - добавил Ляшко.

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