Украина Наличный евро продают в обменниках уже по 30 гривен

2020-06-04 20:30 162
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Курс евро в обменниках достиг психологического уровня в 30 гривен за единицу европейской валюты, в то время, пока курс доллара ползет вниз.

В частности, в четверг, 4 июня, средний курс покупки евро потяжелел на 5 копеек и составил 29,50 UAH/EUR. Курс продажи стал дороже на 2 копейки - 30,0406 UAH/EUR.

Наличный доллар сегодня продается по цене на 4 копейки ниже, чем вчера - 26,86 UAH/USD. Также подешевел и курс покупки - до 26,61 UAH/USD.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В центре Киева снова протестуют евробляхеры - требуют дешевой растаможи

2020-06-04 11:42 432

Что происходит с долларом и евро - НБУ опустил курсы основных валют

2020-05-29 12:10 1362

Система автофиксации: в полиции рассказали, как будут штрафовать водителей на евробляхах

2020-05-28 18:00 840

Доллар в обменниках ускорил рост

2020-05-27 18:00 1743

Еще новости в разделе "Украина"

Наличный евро продают в обменниках уже по 30 гривен

2020-06-04 20:30 162

Цены на украинских АЗС резко изменились: важное предупреждение, «стоит готовиться к…»

2020-06-04 20:00 183

Стена на границе с Россией готова на 40%

2020-06-04 16:30 270

С 1 июля Киев откажется от всех билетов на общественный транспорт

2020-06-04 13:16 342
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Наличный евро продают в обменниках уже по 30 гривен 2020-06-04 20:30 162
Цены на украинских АЗС резко изменились: важное предупреждение, «стоит готовиться к…» 2020-06-04 20:00 183
Стена на границе с Россией готова на 40% 2020-06-04 16:30 270
С 1 июля Киев откажется от всех билетов на общественный транспорт 2020-06-04 13:16 342

Лента

21:30 Аваков оправдывается из-за Кагарлыка: Такие случаи есть в каждой стране мира
21:00 Ляшко анонсировал еще одно смягчение карантина
20:30 Наличный евро продают в обменниках уже по 30 гривен
20:00 Цены на украинских АЗС резко изменились: важное предупреждение, «стоит готовиться к…»
19:30 Протесты в США: погибший Джордж Флойд болел коронавирусом
19:00 "Динамо Киев" может возглавить российский тренер
18:30 Какие области в Украине лидируют по смертности от коронавируса: печальные данные на 4 июня
18:00 По стандартам НАТО: нардепы поддержали законопроект об изменении воинских званий
17:30 Зеленский пообещал заплатить штраф за нарушение карантина
17:00 Из-за карантина на пляжи Азовского моря выпустили Нацгвардию