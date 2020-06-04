Наличный евро продают в обменниках уже по 30 гривен

Курс евро в обменниках достиг психологического уровня в 30 гривен за единицу европейской валюты, в то время, пока курс доллара ползет вниз.
В частности, в четверг, 4 июня, средний курс покупки евро потяжелел на 5 копеек и составил 29,50 UAH/EUR. Курс продажи стал дороже на 2 копейки - 30,0406 UAH/EUR.
Наличный доллар сегодня продается по цене на 4 копейки ниже, чем вчера - 26,86 UAH/USD. Также подешевел и курс покупки - до 26,61 UAH/USD.
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