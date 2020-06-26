Детали Почетный консул Франции Сергей Политучий, возможно, замешан в коррупционных и мошеннических схемах, - СМИ

2020-06-26 10:09 177

Почетный консул Франции в Харьковской, Сумской и Полтавской областях Сергей Политучий, возможно, напрямую замешан в попытках рейдерского захвата ТРЦ «Французский бульвар». Об этом пишет сайт FaceNews, передает Политека.

По словам журналистов, эта история началась 8 лет назад. Тогда 50% уставного капитала ООО «Аксиома», которой принадлежит ТРЦ «Французский бульвар», приобрела госпожа Анна Киприч. Другими соучредителями с остальными 50% уставного капитала являются Игорь Сбитнев, Александр Славтич, Роберт Мкртчян и Игорь Ткачев. Несмотря на очевидный коммерческий успех ТРЦ, за все эти годы госпожа Киприч ни разу не получила прибыли, при том что торговые площади все это время были заполнены арендаторами. Сбитнев, Мкртчян и Славтич все это время отчитывались об отсутствии какого бы то ни было дохода и постоянных убытках.Сами при этом, они не отказывали себе в дорогостоящем отдыхе, строительстве домов и покупке элитных автомобилей.

Предложения о проведении финансового аудита госпожой Киприч наталкивались на противодействие Сбитнева, Славтича и Мкртчяна, которые все это время осуществляли управление объектом. В результате, Анна Киприч вынуждена была обратиться в суд за защитой своих законных интересов. Правоохранительными органами было открыто криминальное производство по статье о присвоении, завладении и растрате чужого имущества, совершенных в особо крупных размерах или организованной группой. На территории ТРЦ прошел ряд обысков, изъяты документы, подтверждающие мошеннические действия руководства (двойная бухгалтерия и пр.), а на сам объект наложен арест. В ходе расследования начали всплывать факты вымывания средств со счетов ТРЦ, уклонения от уплаты налогов и пр. нарушения. В результате вокруг ТРЦ образовались многомилионные долги, которые теперь могут быть использованы для объявления предприятия банкротом и последующей смены владельцев.

По «странному» стечению обстоятельств, собственником долговых обязательств ООО «Аксиома» оказался известный в Харькове экс-чиновник, экс-депутат, владелец НПО «Фактор» и почетный консул Франции Сергей Яковлевич Политучий. Причем, за долги перед «Фактором» в размере 26,5 млн. грн. Политучий стал претендовать на актив с оценочной стоимостью 1,2 млрд. грн. Его роль в этой истории далеко не такая безобидная, как может показаться на первый взгляд. Почему пенсионный фонд - держатель долга ООО «Аксиома» переуступил структурам Политучего кредит, который исправно приносил стабильный доход и имел надежное обеспечение? По этому поводу на рассмотрении в НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) уже находится соответствующее заявление. Почему Политучий выкупил кредит «Аксиомы» заплатив огромный штраф пенсионному фонду? Почему управляющие учредители Сбитнев, Мкртчян и Славтич подписали с Политучим очень невыгодный для собственного предприятия договор кредитования, заранее зная что своевременно кредит вернуть не смогут? Почему учредитель 50% госпожа Киприч не была уведомлена о смене кредитора? Ответ на эти вопросы прост – Политучий и упомянутые Сбитнев, Славтич и Мкртчян являются давними друзьями.

Возможно, Политучий изначально был в сговоре с главными фигурантами аферы вокруг «Французского бульвара». Ведь в случае непогашения задолженности, недвижимость переходит на баланс структур почетного консула Франции, а учредитель 50% компании-собственника ТРЦ госпожа Киприч остается ни с чем. Вот такая нехитрая коррупционная схема, в которой ключевым игроком, возможно, является почетный консул Франции. В этом свете теперь становится ясно, почему почетный консул упорно отказывается принимать выплату долга от госпожи Киприч, которая официально ему направила соответствующее предложение. Запросы от СМИ Политучий также игнорирует.

За годы во власти, будучи вице-мэром, депутатом городского совета и главой комиссии по бюджету и финансам, Сергей Яковлевич не только стал владельцем корпорации «Фактор», но и обзавелся крупным финансовым состоянием. Бывший чиновник владеет сегодня элитным жильем, шикарными автомобилями, коммерческой недвижимостью и даже собственным самолетом! Журналисты предполагают, что статус почетного консула нужен ему для получения дипломатического иммунитета от правоохранителей и борцов с коррупцией. Но несмотря на это, уже в самое ближайшее время, вокруг персоны мсье Политучего может разгореться не только криминальный, но и дипломатический скандал.

Источник: from-ua