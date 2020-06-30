Ученые нашли способ понижать давление без лекарств

Исследователи из Бангкока выяснили, какой продукт помогает эффективно снизить давление.
Ученые провели эксперимент, в котором поучаствовали 30 человек со средним возрастом 49 лет. Все они страдали от гипертонии - повышенного давления.
Четыре недели половина испытуемых принимала ежедневно 2,52 грамма экстракта семян черного кунжута, остальные - получали плацебо.
По результатам эксперимента, добровольцы, евшие кунжут, продемонстрировали снижение параметров давление на 6%, что вполне сопоставимо с эффектом от принятия лекарств.
Эффективность данного способа в деле снижения давления подтвердили также ученые Института Здоровья Мензиса в Квинсленде и Медицинской школы в Австралии.
Их метаанализ восьми контролируемых исследований также показал, что семена кунжута обладают выраженным гипотензивным действием, которое позволяет обходиться без лекарств в некритических случаях.
Стоит отметить, что в семенах черного кунжута содержатся множество полезных виществ, среди которых полиненасыщенных жирные кислоты, клетчатка, фитостерол, лигнаны, медь, кальций, железо, фосфор, цинк, марганец, магний, витамин В1.
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