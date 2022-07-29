Политика Эстония запретила выдавать гражданам рф временный вид на жительство или визы на учебу

2022-07-29 10:27

Гражданам путинского оркостана ограничили возможность получать временный вид на жительство или визы на учебу в Эстонии. Об этом заявил эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, сообщает местное издание Еrr.ee.

"Необходимо продолжать оказывать непрерывное давление на Россию при помощи санкций. Если санкции помогут положить конец роССийской агрессии, то это положительно повлияет и на нашу безопасность", - объяснил он.

Теперь граждане эрэфии и рб, которые получили законное право на пребывание в другой стране ЕС, больше не имеют возможности регистрировать в Эстонии краткосрочную работу. Это значит, что они не смогут и ходатайствовать о долгосрочной визе с целью работы.

"Эта поправка положит конец ситуации, когда для обхода действующих санкций ходатайствуют о краткосрочной шенгенской визе в другой стране ЕС, например, с целью туризма", - резюмировал Рейнсалу.

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