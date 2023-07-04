ВОЙНА В Украине В МОН предложили несколько вариантов обучения для детей, вынужденно находящихся за границей

2023-07-04 12:27

Министерство образования и науки рекомендует детям-гражданам Украины, вынужденно находящимся за границей, несколько вариантов получения образования. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, сообщает Укринформ.

По его словам, во-первых, можно учиться только в учебном заведении страны пребывания ученика по очной форме. Во-вторых, можно совмещать обучение в школе за рубежом и в заведении общего среднего образования Украины, в частности в Государственном лицее Международная украинская школа, по одной из форм обучения, предусмотренных законодательством (дистанционной, семейной (домашней), экстернатной).

Кроме того, можно учиться в учреждениях или классах, организующих за рубежом инициативой общественных организаций украинцев при содействии органов управления образования этих стран и местных властей и предоставляющих образовательные услуги в сотрудничестве с Государственным лицеем Международная украинская школа в соответствии с заключенным договором. Однако, если это не противоречит законодательству страны пребывания школьника, можно учиться только в учебном заведении Украины на дистанционной основе.

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В МОН предложили несколько вариантов обучения для детей, вынужденно находящихся за границей 2023-07-04 12:27
Завдяки ЗСУ у окупантів почалась серйозна нестача військової техніки 2023-07-04 11:33