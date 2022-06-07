Удар ниже диплома: Все белорусские и роССийские вузы исключены из Болонского процесса

Все белорусские и российские вузы были исключены из Болонского процесса по решению Болонской группы. Теперь талантам из мордора придется учиться только в своем мордоре, а уже "дипломированным специялистам" работать тоже в мордоре , поскольку их диплом за границей - филькина грамота.
Ранее группа сопровождения Болонского процесса приняла решение приостановить право представительства рф и беларуси в Болонском процессе, а также в рабочих группах, всех других структурах и рабочей программе Европейского пространства высшего образования.
"Основанием для решения стало соответствующее заявление, которое подписали 39 правительственных, 6 консультативных членов Болонского процесса и представители Европейского реестра по обеспечению качества высшего образования", - написал министр образования и науки Сергей Шкарлет.
Также он выразил благодарность Секретариату Группы сопровождения Болонского процесса за поддержку Украины в это непростое время.