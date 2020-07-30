Украина ПОЛНЫЙ СПИСОК ВНО-2020: Определены минимальные баллы для разных специальностей в вузах

2020-07-30 08:37 771

Необходимые баллы сертификатов для поступления на бюджетную форму обучения зависят от выбранной специальности.

"Конкурсный балл при подаче заявления на бюджетное место должен составлять не менее 125 баллов", - сообщил глава директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров, передает Укринформ.

Чтобы подать заявление на бюджет по специальности фармация или промышленная фармация, проходной балл равняется 130, а чтобы иметь возможность изучать право, публичное управление или международные отношения, этот балл составляет 140.

По инициативе МОЗ, на медицинские специальности минимальный конкурсный балл сертификатов с второго и третьего предметов ВНО должен составлять не менее 150 баллов.

"Если поступающий имеет менее 125 баллов, он может рассчитывать только на обучение за средства физических и юридических лиц на всех специальностях по уровню бакалавра", - отметил Шаров.

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