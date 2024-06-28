ВОЙНА В Украине Студентов будут отчислять из вузов за отказ от базовой военной подготовки - Кабмин принял решение

2024-06-28 21:36

Отказ студентов мужского пола, признанных пригодными к военной службе, от прохождения практической базовой подготовки является основанием для отчисления их из учебного заведения.

Об этом говорится в Порядке проведения базовой общевойсковой подготовки граждан Украины, получающих высшее образование, и полицейских, добавленном в постановление Кабинета Министров № 734 от 21 июня 2024 года.



"Прохождение практической базовой подготовки для соискателей образования мужского пола является обязательным условием овладения соответствующей образовательной программой (в том числе бакалавр, магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления). Отказ соискателя образования мужского пола, признанного пригодным к военной службе, от прохождения практической базовой подготовки является основанием для его отчисления из учебного заведения, согласно законодательству в сфере образования", - говорится в документе.



Ранее сообщалось, что базовую общевойсковую подготовку проходят лица, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования, курсанты высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высшего образования и курсанты высших учебных заведений со специфическими условиями обучения, которые осуществляют подготовку полицейских. Речь идет о вузах всех форм собственности.