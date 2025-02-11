Жизнь Полиция открыла уголовное производство по факту возможных домогательств преподавателя столичного университета

2025-02-11 11:30

Полиция открыла уголовное производство по факту возможных неправомерных действий преподавателя столичного университета. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Отмечается, что о возможных домогательствах в коллективе образовательного учреждения правоохранителям стало известно из социальных сетей. В Шевченковское управление полиции поступили также обращения от бывших студенток и администрации университета.

Следователи возбудили дело по статье Сексуальное насилие. В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия.

Полицейские общаются со слушателями и выпускниками учебного заведения, преподавателями и администрацией вуза.

По информации СМИ, речь идет о преподавателе Киевского национального университета имени Карпенко-Карого и режиссере Молодого театра Андрее Билоусе.

Напомним, ранее бывшая студентка Киевского национального университета имени Карпенко-Карого обвинила преподавателя и художественного директора Молодого театра 48-летнего Андрея Билоуса в сексуальных домогательствах.

После этого о пережитых домогательствах начали рассказывать другие студенты и актеры, которые учились в КНУТКиТ. В университете начали служебную проверку, Билоуса отстранили от преподавания.

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