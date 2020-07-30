Коронавирус Украинцам разрешили въезд в Болгарию без обсервации и тестов на Covid-19

2020-07-30 19:00 228

В Минздраве Болгарии заявили, что с 31 июля до 31 августа украинцы могут въезжать на территорию страны без тестирования на коронавирусную инфекцию и без прохождения двухнедельной обсервации. Об этом сообщил консульский отдел посольства Украины в Болгарии.

Отмечается, что 30 июля Минздрав Болгарии обновил решение № РД-01-443, согласно которому с 31 июля по 31 августа граждане Украины могут въезжать на территорию Болгарии без предоставления документа, подтверждающего отрицательный результат тестирования на Covid-19 методом ПЦР, и без прохождения двухнедельного карантина.

Напомним, что аналогичное решение было принято еще 15 июля, а спустя две недели власти Болгарии обновили введенные разрешения.

Также после возвращения из Египта и Албании украинским туристам теперь не нужно проходить двухнедельную обсервацию или самоизоляцию, или делать тест на коронавирус. Соответствующее решение принял Кабмин на заседании в среду.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, нужно ли украинцам сдавать ПЦР-тест на коронавирус при перелете внутри страны.

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