Коронавирус С 1 августа Украина отменяет самоизоляцию для въезжающих из ОРДЛО и Крыма - ГПСУ

2020-07-30 19:30 243
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С 1 августа лицам, пересекающим линии разграничения и админграницу с Крымом, не нужно устанавливать приложение Действуй дома

С 1 августа 2020 года отменяется обязательная 14-дневная самоизоляция для граждан, которые будут возвращаться на подконтрольную Украине территорию из временно оккупированного Донбасса и Крыма. Об этом сообщил сегодня спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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По его словам, с 1 августа вступает в силу постановление Кабмина №641 от 22 июля.

"Фактически граждане, которые следуют из оккупированных территорий, теперь не должны устанавливать приложение Действуй дома и проходить самоизоляцию. Но Кабмин оставил за собой право в случае необходимости это возобновить", - отметил Демченко.

Спикер Госпогранслужбы уточнил, что постановление №641 также касается пересечения государственной границы, определения стран "красной" и "зеленой" зоны.

"Остается норма, если рассматривать госграницу, въезд иностранцев по страховым полисам, которые покрывают лечение от COVID-19. Как и до этого была отдельная категория лиц, которым не нужен этот полис, так и на данный момент, эта категория немного расширена", - объяснил Демченко.

Он добавил, что в случае, если граждане едут из "красной" зоны, это касается как украинцев, так иностранцев, то обязательна самоизоляция через приложение Действуй дома, а те, кто отказывается - будут отправляться на обсервацию.

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