Коронавирус Минздрав объяснил раздел Украины на зоны

2020-08-02 12:00 243
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Определение уровня распространения COVID-19 в каждом конкретном регионе происходит автоматически, заверил Максим Степанов.

В решении о продлении в Украине адаптивного карантина по новым правилам и в распределении регионов соответственно уровню распространения коронавируса COVID-19 нет политического подтекста. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщается на сайте МОЗ в субботу, 1 августа.

По словам министра, определение уровня распространения COVID-19 в каждом конкретном регионе происходит автоматически, без влияния человеческого фактора.

При этом ограничения в регионах будут вводиться исключительно с учетом определенных показателей. Степанов добавил, что Центральная комиссия ТЭБ и ЧС по пятницам будет анализировать ситуацию в стране для определения уровня распространения болезни в каждой конкретной административно-территориальной единице. Переход региона из одной в другую зону опасности возможен при условии ухудшения ситуации в течение пяти дней подряд.

"Мы честно говорим, какова ситуация в том или ином регионе. Мы показываем цифры, в связи с чем нужно вводить зеленый или желтый, или красный уровни. В Министерстве здравоохранения нет ни одного намека на политику. Единственный приоритет – здоровье и безопасность украинцев. Там четко все систематизировано, нет человеческого фактора. Есть цифры, которые отражают реальную опасность, которая есть в том или ином регионе", – сказал Степанов.

Напомним, 31 июля Кабмин разделил регионы Украины на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны карантина. К последней отнесли Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области.

При этом Киев попал в зеленую зону, потому что его показатели не превышали принятые нормы пять дней подряд.

Ранее сообщалось, что за последние 24 часа в Украине почти 1200 новых случаев COVID-19. Выздоровели за сутки вдвое меньше. Еще 16 пациентов скончались.

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