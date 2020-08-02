Коронавирус Высокий уровень тревоги: комитет ВОЗ заявил, что пандемия будет долговременной

2020-08-02 12:30 213
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В субботу, 1 августа, чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения провел экстренное заседание относительно ситуации с пандемией коронавируса в мире. Об этом говорится в релизе чрезвычайного комитета ВОЗ.

Комитет заявил, что пандемия будет долговременной, поэтому необходимо усилить глобальные усилия.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что вспышка коронавируса до сих пор остается чрезвычайной ситуацией, связанной с общественным здоровьем, поэтому он объявляет высокий уровень тревоги в рамках международных медико-санитарных правил 2005 года.

"Многие страны считали, что они преодолели самое плохое, но сейчас борются с новыми вспышками. Некоторые из них, которые были менее поражены в первые недели, сейчас сталкиваются с растущим числом случаев инфицирования и смертей. А некоторые, в которых сразу были большие вспышки, взяли их под контроль", - подчеркнул он.

Чрезвычайный комитет рекомендовал государствам продолжать мобилизацию сил для реагирования на пандемию коронавируса, поддерживать все исследовательские усилия, в том числе путем финансирования, а также объединить усилия для обеспечения справедливого распределения средств диагностики и вакцин.

Странам также рекомендуют применять пропорциональные меры относительно поездок, основываясь на оценке рисков, и регулярно пересматривать эти меры.

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