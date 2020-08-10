В Беларуси огласили предварительные итоги выборов - Бацька набрал больше 80,23%

Нынешние президентские выборы прошли в стране крайне напряженно. По Беларуси прокатилась волна протестов, силовики пустили в ход резиновые пули, слезоточивый газ и водометы.
Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко получил на президентских выборах 80,23% голосов. Предварительные итоги выборов на брифинге в понедельник, 10 августа, озвучила глава Центрального избирательного комитета Беларуси Лидия Ермошина.
"Лукашенко Александр Григорьевич, за него проголосовало 4 миллиона 652 тысячи человек или 80,23%", - сказала она.
Основная соперница Лукашенко – Светлана Тихановская набирает 9,9%.
В голосовании приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек.
Окончательные результаты голосования на выборах президента не будут значительно отличаться от предварительных.
Напомним, в день выборов президента Беларуси были задержаны более 120 активистов. Для подавления протестов в центре Минска силовики применили против протестующих резиновые пули и водометы. Также стало известно, что один из протестующих погиб под колесами автозака.
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