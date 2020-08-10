Политика В Беларуси огласили предварительные итоги выборов - Бацька набрал больше 80,23%

2020-08-10 11:15 351
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Нынешние президентские выборы прошли в стране крайне напряженно. По Беларуси прокатилась волна протестов, силовики пустили в ход резиновые пули, слезоточивый газ и водометы.

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко получил на президентских выборах 80,23% голосов. Предварительные итоги выборов на брифинге в понедельник, 10 августа, озвучила глава Центрального избирательного комитета Беларуси Лидия Ермошина.

"Лукашенко Александр Григорьевич, за него проголосовало 4 миллиона 652 тысячи человек или 80,23%", - сказала она.

Основная соперница Лукашенко – Светлана Тихановская набирает 9,9%.

В голосовании приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек.

Окончательные результаты голосования на выборах президента не будут значительно отличаться от предварительных.

Напомним, в день выборов президента Беларуси были задержаны более 120 активистов. Для подавления протестов в центре Минска силовики применили против протестующих резиновые пули и водометы. Также стало известно, что один из протестующих погиб под колесами автозака.

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