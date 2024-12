Мир Мэрайя Кэри установила новый рекорд с рождественским хитом All I Want for Christmas Is You

2024-12-14 14:36

Легендарная песня All I Want for Christmas Is You от Мэрайи Кэри в очередной раз подтвердила свой статус главного рождественского хита.

В этом году трек впервые за сезон возглавил чарт Billboard Hot 100, установив новый рекорд - уже в шестой раз во время зимних праздников.

Согласно данным, за период с 29 ноября по 5 декабря хит собрал 38,2 миллиона прослушиваний на стриминговых платформах (рост на 42 %), 24,4 миллиона радиопросмотров (рост на 56 %) и 3,000 загрузок (рост на 81 %) США.

Трек стал 19-м в карьере Мэрайи Кэри, который достиг первого места в Hot 100, что является самым высоким результатом среди сольных исполнителей. Абсолютными лидерами остаются The Beatles, чьи песни 20 раз возглавляли чарт.