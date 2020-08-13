Детали Специалист назвала полезные свойства дыни и рассказала, кому не стоит злоупотреблять овощем

2020-08-13 19:30 117

 

Диетолог Людмила Гончарова раскрыла несколько секретов в выборе дыни и кому лучше удержаться от сладкого лакомства, передает Единственная.

В основном дыни в Украине везут из Херсона, иногда из Запорожской и Николаевской областей. Сортов множество: маф, кредо, амал, колхозница.

Специалист рассказала, как выбрать вкусную спелую дыню: она должна быть желтой, иметь шершавую сеточку, а вот хвостик дыни должен быть чуть мягким.

Полезные свойства дыни - это источник полезных веществ: калий, железо, витамин С, В1 и В2, каротин и фосфор. Также отличная профилактика атеросклероза, сердечно-сосудистых болезней и повышенного холестерина. Дыня помогает избавиться от камней на зубах, утоляет жажду. Диетологи не рекомендуют злоупотреблять овощем, так как он имеет высокое содержание сахара.

Правильная порция - диетологи рекомендуют в день съедать максимально 300 граммов продукта и до 19:00 часов. Некоторым людям лучше отказаться от дыни.

Кому противопоказана дыня - овощ не нужно смешивать с другими продуктами, иначе будет вздутие и метеоризм. Если есть какие-то нарушения слизистой, сахарный диабет, то дыню не нужно добавлять в свой рацион.

Как правильно хранить дыню - если дыня целая, то в холодильнике ее можно хранить неделю, а в разрезанном виде - 2 дня. Лучше всего обмотать овощ пищевой пленкой.

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