Спорт Полуфинал Лиги Европы: Сегодня на Дюссельдорф Арена поединок Шахтер-Интер

2020-08-17 15:46 216

Сегодня вечером в полуфинале Лиги Европы донецкий "Шахтер" встретится с грозным соперником - миланским "Интером".

На поле в Дюссельдорфе сойдутся две команды, заточенные на игру в атаке и способные ее эффективно реализовать. "Горняки" много владеют мячом, много забивают. У "Интера" в великолепной форме Лукаку и Мартинес, которых придется сдерживать обороне дончан.

Подопечные Луиша Каштру в этой Лиге Европы выглядят очень мощно. Крепкие немецкий "Вольфсбург" и швейцарский "Базель" были пройдены крайне уверенно. "Интер" после карантина тоже выглядит интересно. В Италии миланская команда стала второй, а в Европе спокойно разобралась с "Хетафе" и "Байером".

Напомним, "Шахтер" и "Интер" встречались дважды в Лиге чемпионов в 2005 году. В Милане команды сыграли вничью, а в Донецке победили итальянцы 2:0.

КОГДА: 17 августа, 22:00

ГДЕ: Дюссельдорф, "Дюссельдорф Арена"

СТАТУС: Лига Европы, 1/2 финала

ТРАНСЛЯЦИЯ: Смотреть поединок можно на канале "Футбол 1".

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