Экономика Премьер Шмыгаль сказал, ждать ли доллар по 29 грн

2020-08-22 13:30 123

В 2020 году курс доллара будет находиться в пределах 27-28 грн/$ и вряд ли превысит 29 грн. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Укринформу.

По его словам, закладывая в бюджет курс 29,5 грн/$, Кабмин перестраховался, утвердив более высокие курсовые и инфляционные показатели.

"Мы понимаем, что бюджет пересматривался в апреле-мае, когда ожидалось гораздо худшее влияние мирового экономического и финансового кризиса на Украину", – объяснил премьер.

Шмыгаль сказал, что ценность одного доллара регулируется исключительно рынком и его оценка в 27 грн - абсолютно приемлемая.

Он добавил, что сейчас Украине нужна более высокая инфляция. Она, по словам, премьера, оживляет экономику, стимулируя оборот денег и наполняя экономику оборотными средствами.

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