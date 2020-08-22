Экономика Премьер Шмыгаль сказал, ждать ли доллар по 29 грн

2020-08-22 13:30 123

 

В 2020 году курс доллара будет находиться в пределах 27-28 грн/$ и вряд ли превысит 29 грн. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Укринформу.

По его словам, закладывая в бюджет курс 29,5 грн/$, Кабмин перестраховался, утвердив более высокие курсовые и инфляционные показатели.

"Мы понимаем, что бюджет пересматривался в апреле-мае, когда ожидалось гораздо худшее влияние мирового экономического и финансового кризиса на Украину", – объяснил премьер.

Шмыгаль сказал, что ценность одного доллара регулируется исключительно рынком и его оценка в 27 грн - абсолютно приемлемая.

Он добавил, что сейчас Украине нужна более высокая инфляция. Она, по словам, премьера, оживляет экономику, стимулируя оборот денег и наполняя экономику оборотными средствами.

 Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Что будет с гривной до конца 2020 года - стали известны планы Кабмина

2020-08-21 11:43 900

В Верховной Раде готовят внеочередное заседание - стала известна точная дата

2020-08-12 08:12 888

Доллар по 30: Шмыгаль поразил новым заявлением, что НБУ будет делать с курсом валют

2020-07-28 19:30 4089

Адаптивный карантин будет продлен до 31 августа - Шмыгаль

2020-07-22 16:30 2151

Еще новости в разделе "Экономика"

Премьер Шмыгаль сказал, ждать ли доллар по 29 грн

2020-08-22 13:30 123

НБУ к выходным ощутимо поднял доллар и евро - точный курс на сегодня

2020-08-21 12:11 834

Что будет с гривной до конца 2020 года - стали известны планы Кабмина

2020-08-21 11:43 900

Курс валют 20 августа: доллар резко пошел вверх

2020-08-20 16:30 1134
Все статьи раздела "Экономика"

Экономика

Премьер Шмыгаль сказал, ждать ли доллар по 29 грн 2020-08-22 13:30 123
НБУ к выходным ощутимо поднял доллар и евро - точный курс на сегодня 2020-08-21 12:11 834
Что будет с гривной до конца 2020 года - стали известны планы Кабмина 2020-08-21 11:43 900
Курс валют 20 августа: доллар резко пошел вверх 2020-08-20 16:30 1134

Лента

14:00 ВОЗ назвала сроки окончания пандемии коронавируса
13:30 Премьер Шмыгаль сказал, ждать ли доллар по 29 грн
13:00 Налоги украинцам кардинально увеличат, кому придется платить больше: "Уже с 1 сентября..."
12:30 Украинцам подсказали, как подтвердить стаж для пенсии
12:00 Шмыгаль рассказал, как повышение «минималки» повлияет на украинскую экономику
11:30 Украинцев предупредили о прекращении выплат и возврате субсидий
11:00 Самолет с Алексеем Навальным на борту приземлился в Берлине. Что известно на данный момент
видео 10:30 Автогол Лукаку принес "Севилье" победу в финале Лиги Европы
10:00 Новый антирекорд: в Украине зафиксировано 2328 новых случаев коронавируса
22:12 Оливия Уайлд стала режиссером нового фильма Marvel про Женщину-паука