Детали Черниговский правозащитник Анатолий Гунько стал кандидатом от "Слуги народа" по 208-му округу

2020-08-31 17:44 219

Кандидатом от "Слуги народа" на довыборах в Верховную Раду по 208-му округу в Черниговской области стал правозащитник Анатолий Гунько. Об этом во время съезда сообщил глава партии Александр Корниенко.

Анатолий Гунько - общественный деятель, правозащитник. Возглавляет ОО «Правозащита плюс» и является председателем наблюдательного совета Благотворительного фонда «Гильдия добра»

По словам Анатолия Гунько, именно его понимание проблем сельских территорий и проблем, которые беспокоят его земляков, побудили его принять ответственное и взвешенное решение - баллотироваться на округе. Его основная цель как кандидата - это совершенствование законов для повышения уровня защиты прав аграриев и фермеров.

 «Наша страна переживают сложные времена. Но я знаю, сотрудничество депутата от округа и местных общин, ответственного бизнеса и всех ступеней власти станет мощным шагом для развития этих территорий. Я искренне благодарю Президента и партию за доверие и буду благодарен за вашу помощь и советы. А со своей стороны, готов приложить весь свой опыт и силы для повышения нашего общего авторитета в обществе», - сказал Анатолий Гунько на сьезде.

Председатель парламентской фракции партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что Анатолий Гунько является достойным кандидатом и имеет все шансы стать продуктивным народным избранником от партии. «Анатолий Гунько - правозащитник, который в течение 20 лет занимается юридическими проблемами жителей сельской местности и агробизнеса. Сам он родом из Черниговщины и постоянно поддерживает контакт с местными общинами и аграриями. Прекрасно знает проблематику этой территории. Сможет не только эффективно представлять интерес».

Напомним, в понедельник, 31 августа, в КВЦ «Парковый» состоялась вторая часть съезда, на котором партия «Слуга народа» приняла решение об участии в местных выборах, а также представила кандидатов на должности глав городов областного значения.

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