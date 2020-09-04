ПОЛНЫЙ СПИСОК ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ЗАПРЕТЫ В РАЗНЫХ ЗОНАХ КАРАНТИНА В УКРАИНЕ
2020-09-04 21:36 114
С 7 сентября в Украине начнет действовать обновленное деление за зона адаптивного карантина.
Любой регион (город, область, район) может перейти из одной в другую зону при условии, когда пять дней подряд в нем будут наблюдаться изменения одного из определенных показателей, а именно: заполненность коек (не более 50%), количество тестирований (не менее 24 тестов на 100 тыс. населения), коэффициент выявления случаев коронавируса (не более 11%) и динамика роста числа случаев инфицирования (более 10%).
Итак, что же запрещено и разрешено в разных зонах карантина.
"Зеленая" зона предусматривает:
- пребывание в общественных местах в масках или респираторах;
- проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 кв. м;
- кинотеатры с заполненностью на 50%;
- количество пассажиров в общественном транспорте ограничено количеством сидячих мест.
- В "желтой" зоне (+ограничения "зеленой") запрещено:
- посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют кризисные услуги.
В "оранжевой" зоне (+ограничения "желтой") запрещены:
- деятельность заведений размещения туристов (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме отелей;
- работа развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;
- плановые госпитализации в больницах;
- работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;
- прием новых смен в детских лагерях;
- ограничение для массовых мероприятий: 1 человек на 20 кв. м и не более 100 человек.
В "красной" зоне (+ограничения "оранжевой") запрещены:
- работа общественного транспорта;
- посещение учебных заведений;
- деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.
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