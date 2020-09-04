Коронавирус ПОЛНЫЙ СПИСОК ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ЗАПРЕТЫ В РАЗНЫХ ЗОНАХ КАРАНТИНА В УКРАИНЕ

2020-09-04 21:36 114

С 7 сентября в Украине начнет действовать обновленное деление за зона адаптивного карантина.

Любой регион (город, область, район) может перейти из одной в другую зону при условии, когда пять дней подряд в нем будут наблюдаться изменения одного из определенных показателей, а именно: заполненность коек (не более 50%), количество тестирований (не менее 24 тестов на 100 тыс. населения), коэффициент выявления случаев коронавируса (не более 11%) и динамика роста числа случаев инфицирования (более 10%).

Итак, что же запрещено и разрешено в разных зонах карантина.

"Зеленая" зона предусматривает:

пребывание в общественных местах в масках или респираторах;

проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 кв. м;

кинотеатры с заполненностью на 50%;

количество пассажиров в общественном транспорте ограничено количеством сидячих мест.

В "желтой" зоне (+ограничения "зеленой") запрещено:

посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют кризисные услуги.

В "оранжевой" зоне (+ограничения "желтой") запрещены:

деятельность заведений размещения туристов (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме отелей;

работа развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

плановые госпитализации в больницах;

работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;

прием новых смен в детских лагерях;

ограничение для массовых мероприятий: 1 человек на 20 кв. м и не более 100 человек.

В "красной" зоне (+ограничения "оранжевой") запрещены:

работа общественного транспорта;

посещение учебных заведений;

деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире