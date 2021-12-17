Минздрав анонсировал выход из красной зоны Киевской, Сумской и Житомирской областей

В Киевской, Сумской и Житомирской областяхях, все еще относящихся к красной зоне эпидопасности, полностью стабилизировались показатели распространения коронавируса. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 17 декабря.
Желтая зона является самой большой:
Красная зона на данный момент насчитывает восемь областей:
При этом COVID-показатели стабилизировались в красных Киевской, Сумской и Житомирской областях. В Черкасской области почти стабилизировались показатели. Минздрав анонсировал выход из красной зоны этих регионов.