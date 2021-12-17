Украина Минздрав анонсировал выход из красной зоны Киевской, Сумской и Житомирской областей

2021-12-17 12:10

В Киевской, Сумской и Житомирской областяхях, все еще относящихся к красной зоне эпидопасности, полностью стабилизировались показатели распространения коронавируса. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 17 декабря.

Желтая зона является самой большой:

  • Киев,
  • Днепропетровская,
  • Ивано-Франковская,
  • Кировоградская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Полтавская,
  • Ровенская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Херсонская.
  • Черновицкая,
  • Донецкая,
  • Винницкая,
  • Хмельницкая,
  • Закарпатская,
  • Одесская.

Красная зона на данный момент насчитывает восемь областей:

  • Волынская,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Киевская,
  • Николаевская,
  • Сумская,
  • Черкасская,
  • Черниговская.

При этом COVID-показатели стабилизировались в красных Киевской, Сумской и Житомирской областях. В Черкасской области почти стабилизировались показатели. Минздрав анонсировал выход из красной зоны этих регионов.

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