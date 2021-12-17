Украина Минздрав анонсировал выход из красной зоны Киевской, Сумской и Житомирской областей

2021-12-17 12:10

В Киевской, Сумской и Житомирской областяхях, все еще относящихся к красной зоне эпидопасности, полностью стабилизировались показатели распространения коронавируса. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 17 декабря.

Желтая зона является самой большой:

Киев,

Днепропетровская,

Ивано-Франковская,

Кировоградская,

Луганская,

Львовская,

Полтавская,

Ровенская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская.

Черновицкая,

Донецкая,

Винницкая,

Хмельницкая,

Закарпатская,

Одесская.

Красная зона на данный момент насчитывает восемь областей:

Волынская,

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Николаевская,

Сумская,

Черкасская,

Черниговская.

При этом COVID-показатели стабилизировались в красных Киевской, Сумской и Житомирской областях. В Черкасской области почти стабилизировались показатели. Минздрав анонсировал выход из красной зоны этих регионов.