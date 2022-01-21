Коронавирус Минздрав расширил оранжевую зону карантина из-за всплеска заболеваемости в западных регионах

2022-01-21 13:45

В Украине оранжевая зона карантина расширилась до восьми областей, сообщает Минздрав.

Теперь там находится также Черниговская область.

В Ивано-Франковской области три критических показателя (новых случаев, уровня и динамики госпитализаций). В Ровенской, Сумской и Черновицкой - критический показатель новых случаев коронавируса. Во Львовской области - критическая динамика госпитализаций,

В Тернопольской, Житомирской и Черниговской областях - критический коэффициент выявления новых случаев.

Напомним, вчера глава Минздрава Виктор Ляшко объявил о начале вспышки коронавируса в Украине

"В Украине за вчера уже зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев COVID-19. Это свидетельствует о том, что в стране началась вспышка", - сказал он.

Сегодня в стране уже более 20 тыс новых случаев заражения коронавирусом и ситуация продолжает накаляться.