Минздрав расширил оранжевую зону карантина из-за всплеска заболеваемости в западных регионах

В Украине оранжевая зона карантина расширилась до восьми областей, сообщает Минздрав.
Теперь там находится также Черниговская область.
В Ивано-Франковской области три критических показателя (новых случаев, уровня и динамики госпитализаций). В Ровенской, Сумской и Черновицкой - критический показатель новых случаев коронавируса. Во Львовской области - критическая динамика госпитализаций,
В Тернопольской, Житомирской и Черниговской областях - критический коэффициент выявления новых случаев.
Напомним, вчера глава Минздрава Виктор Ляшко объявил о начале вспышки коронавируса в Украине
"В Украине за вчера уже зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев COVID-19. Это свидетельствует о том, что в стране началась вспышка", - сказал он.
Сегодня в стране уже более 20 тыс новых случаев заражения коронавирусом и ситуация продолжает накаляться.