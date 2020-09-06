Детали В автомобиле нашли место в 4 раза грязнее унитаза

2020-09-06 14:30 309

Британская компания Compare the Market решила выяснить, насколько салон автомобиля загрязнен микробами. Для этого она взяла пробы с машин и сравнила их с аналогичными мазками, взятыми с сиденья унитаза в туалете офисного здания.

Всего было протестировано десять автомобилей разных классов – от компактных кроссоверов и пикапов до премиальных моделей. В салоне каждого из этих авто взяли пробу с тех поверхностей, с которыми больше всего контактируют водитель и пассажир. И вот что из этого вышло, пишет Обозреватель.

Наиболее загрязненной частью автомобиля оказался экран информационно-развлекательной системы: здесь уровень бактерий на 371% выше, чем у крышки унитаза. На втором месте находится рычаг переключения передач, у которого загрязнение больше на 331%. Далее следуют подрулевые указатели поворота, руль и рычаг стояночного тормоза.

При этом оказалось, что семейные авто сильнее заселены бактериями, чем рабочие – на это указали данные сравнения мазков с нового кроссовера Lexus и грязного пикапа Ford.

Исходя из полученных данных, специалисты Compare the Market порекомендовали автовладельцам чаще чистить и дезинфицировать салон автомобиля вне зависимости от его назначения – будь-то машина для семейных путешествий или рабочих поездок.

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