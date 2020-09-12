Детали На Нормандскій зустрічі в Берліні досягнуто нових домовленостей

2020-09-12 17:07 207

 

Учорашні переговори політичних радників лідерів країн нормандського формату у Берліні вкотре продемонстрували підтримку європейськими лідерами позиції та бачення України вирішення конфлікту та встановлення миру на нашій землі. Головний здобуток перемовин – домовленість про необхідність вжиття вичерпних заходів стосовно продовження сталого та всеосяжного режиму припинення вогню. Отже, варто сподіватися, що режим «тиші», який був ініційований президентом України і тривав протягом останніх 6 тижнів, буде продовжений.

Протягом 7 годин учасники зустрічі детально обговорили процес виконання домовленостей, досягнутих лідерами держав «Нормандської четвірки» за результатами саміту в Парижі в грудні 2019 року та подробиці перемовин у мінській Тристоронній контактній групі. Обговорили безпекові питання, політичні, доступ Червоного Хреста до утримуваних осіб та їхнє звільнення. Нагадаємо, що до складу української делегації окрім керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, віце-прем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, члена української делегації в ТКГ Андрія Костіна увійшли ще й представники Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ та Служби безпеки України.

Варто з оптимізмом розглядати результати учорашньої зустрічі, адже сам факт тривалої та різнопланової дискусії вже свідчить про бажання сторін дійти компромісу, навіть у найскладніших питаннях.

Формат взаємодії на рівні зовнішньополітичних радників продовжує повноцінно функціонувати, незважаючи на всі заперечення та дискусії з цього приводу з боку російської сторони. Так, російський представник Дмитро Козак у коментарі російським журналістам заявив, що жодних проривів під час перемовин не сталося і питання проведення саміту "нормандської четвірки" навіть не обговорювалося.

Попри те, що про дату майбутньої зустрічі лідерів чотирьох країн домовитися не вдалося, учорашня берлінська зустріч стала черговим, важливим та необхідним кроком у напрямку руху вперед. Як зазначив член української делегації, керівник ОП Андрій Єрмак, варто сподіватися, що зустріч лідерів відбудеться до кінця року.

Водночас досягнуто домовленості про продовження роботи та наступну зустріч у форматі радників лідерів країн-учасниць «Нормандської четвірки», під час якої будуть далі обговорюватися та деталізуватися питання виконання Паризьких домовленостей і підготовки Берлінського саміту в Нормандському форматі. А реалізація наданих українською стороною пропозицій дає підстави очікувати досягнення прогресу як у переговорному процесі загалом, так і у вирішенні багатьох спірних та болючих питань зокрема.

Еще по теме

Нормандская встреча в Берлине: стало известно о договоренности

2020-09-11 13:00 1011

Лавров прокомментировал заявления о новой нормандской встрече

2020-02-17 18:00 1938

Зеленский остался без союзников перед "нормандской" встречей: "один против троих"

2020-01-19 11:00 5709

"Давили на Зеленского": всплыло неожиданное фото во время Нормандской встречи

2019-12-17 17:30 17067

Еще новости в разделе "Детали"

На Нормандскій зустрічі в Берліні досягнуто нових домовленостей

2020-09-12 17:07 207

«Стало последней каплей» - журналист криворожской газеты публично выступил против цензуры

2020-09-11 19:37 801

фото + видео Націоналісти завітали в офіс до міністра Ткаченка

2020-09-11 13:37 792

Скандал в эфире: Пальчевский поругался с журналистами BBC

2020-09-10 18:10 1173
Все статьи раздела "Детали"

Детали

На Нормандскій зустрічі в Берліні досягнуто нових домовленостей 2020-09-12 17:07 207
«Стало последней каплей» - журналист криворожской газеты публично выступил против цензуры 2020-09-11 19:37 801
фото + видео Націоналісти завітали в офіс до міністра Ткаченка 2020-09-11 13:37 792
Скандал в эфире: Пальчевский поругался с журналистами BBC 2020-09-10 18:10 1173

Лента

17:07 На Нормандскій зустрічі в Берліні досягнуто нових домовленостей
видео 14:30 Киевское "Динамо" впервые при Луческу не выиграло, не забило и не пропустило
14:00 Украинцам могут запретить работать и учиться без прививок
13:30 Названа самая сильная боль, которую может испытать человек
13:00 Пенсии в Украине повысят несколько раз до конца 2021 года
12:30 Три проверки субсидиантов: кому придется вернуть деньги в бюджет
12:00 Зеленский обсудил тишину на Донбассе с главой ОБСЕ
11:30 Украинцев предупредили о новых штрафах: за что хотят наказывать
11:00 Кравчук предложил обойти минские договоренности
10:30 Как выбрать обувь без примерки: совет опытного продавца