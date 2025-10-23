Політика Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто звинуватив ЗМІ у спробах зірвати зустріч Трампа і птн у Будапешті

2025-10-23 10:27

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинуватив «провоєнну політичну еліту» та підконтрольні їй ЗМІ у спробах зірвати зустріч президента США Дональда Трампа з лідером рашистів у Будапешті. Про це він написав у соцмережі Х.

"З моменту оголошення про проведення Будапештського саміту миру було очевидно, що багато хто зробить усе можливе, щоб запобігти його проведенню. Провоєнна політична еліта та її ЗМІ завжди поводяться так перед подіями, які можуть виявитися вирішальними у питанні війни та миру", – зазначив Сійярто.

За його словами, подібна історія нібито повторюється майже перед кожним засіданням Європейської ради, перед рішеннями щодо санкцій чи щодо Європейського фонду миру.

"Цього разу не буде інакше. Доки саміт (Трампа й путіна – ред.) дійсно не відбудеться, очікуйте хвилі витоків інформації, фейкових новин і заяв, які стверджують, що його не буде", – додав Сіярто.

У свою чергу прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив у Фейсбук, що підготовка до зустрічі Трапа і путіна в Будапешті все ще триває.

"Підготовка до мирного саміту триває. Дата поки що не визначена. Коли прийде час, ми його проведемо", – написав він.