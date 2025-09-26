Політика Німеччина натякнула на готовність передати заморожені активи рашистів на підтримку військового потенціату України

2025-09-26 08:28

Офіційний Берлін відкритий для "нових, юридично обґрунтованих" планів стосовно використання 172 млрд євро заморожених російських активів для підтримки військових зусиль України, як те передбачає ідея Єврокомісії. Про це в коментарі виданню Politico повідомив Міхаель Клаус, радник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца з європейських справ.

Мова про пропозицію перевести мільярди євро російських грошей, що тепер зберігаються в бельгійському депозитарії, Україні та замінити вилучені кошти облігаціями, забезпеченими Євросоюзом. Замінюючи заморожені кошти борговими розписками, Комісія має надію уникнути звинувачення в незаконній конфіскації майна рф.

"Ми відкриті для розгляду нових, юридично обґрунтованих варіантів використання заморожених російських активів", - зазначив посадовець.

Видання зазначило, що Берлін сьогодні навіть чинить тиск на інші країни, щоб ті підтримали цей план напередодні неформальної зустрічі лідерів ЄС у Копенгагені наступної середи, 1 жовтня.

"Це також стане ключовою темою обговорення на неформальному засіданні Європейської ради. Українцям потрібні гроші для продовження закупівель зброї, а варіантів не так вже й багато", - зазначив Клаус.

ЗМІ назвав таку зміну тактики Німеччини суттєвим поворотом у політиці країни, що спершу була проти будь-яких новаторських ідей використання російських грошей.

З іншого боку влада Німеччини прагне використати "репараційний кредит" для надання військової підтримки Україні, а не для відновлення пошкоджених будівель та інфраструктури. Таку заяву в коментарі виданню зробили троє чиновників, обізнаних про перебіг переговорів.