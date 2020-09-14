Детали Ученые заявили, что частоту употребления алкоголя можно узнать по волосам

2020-09-14 21:00 78

 

Исследователи из университета Антверпена узнали, что частоту потребления алкоголя можно определить по волосам, передает europepmc.org.

Оказывается, что при употреблении алкоголя организм человека, а в частности - волосы, накапливают такой компонент, как этилсульфат.

Исследователи сравнивали по химическому составу волос людей с разным пристрастием к алкоголю, и выяснили, что уровень этилсульфата вполне точно соответствует тому, как много человек пьет.

Отметим, что алкоголь и пристрастие к нему человека постоянно становится темой для различных исследований ученых.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Китайские ученые обнаружили, что COVID-19 может распространяться через канализацию

2020-08-31 10:30 906

Ученые выяснили, какая группа людей больше всех распространяет коронавирус

2020-08-26 22:00 1380

Зараженные коронавирусом могут передавать его за шесть дней до проявления болезни

2020-08-26 08:39 1518

Ученые рассказали, какой алкоголь "спасает" от головной боли лучше таблеток

2020-08-20 22:00 3618

Еще новости в разделе "Детали"

Ученые заявили, что частоту употребления алкоголя можно узнать по волосам

2020-09-14 21:00 78

Зубная электрощетка для ребенка

2020-09-14 16:14 288

Вимагав 40 мільйонів: фермери з Чернігівщини звинуватили нардепа Халімона у здирництві

2020-09-14 12:40 351

На Нормандскій зустрічі в Берліні досягнуто нових домовленостей

2020-09-12 17:07 1242
Все статьи раздела "Детали"

Детали

Ученые заявили, что частоту употребления алкоголя можно узнать по волосам 2020-09-14 21:00 78
Зубная электрощетка для ребенка 2020-09-14 16:14 288
Вимагав 40 мільйонів: фермери з Чернігівщини звинуватили нардепа Халімона у здирництві 2020-09-14 12:40 351
На Нормандскій зустрічі в Берліні досягнуто нових домовленостей 2020-09-12 17:07 1242

Лента

21:00 Ученые заявили, что частоту употребления алкоголя можно узнать по волосам
20:30 Гривня на межбанковском рынке Украины вплотную приблизилась к 28 за доллар
20:00 В Украине не будут делать вакцину от коронавируса: этому есть ряд причин
19:30 Состояние Навального после отравления улучшается: он уже может вставать с кровати
19:00 Названа сумма, которую в следующем году потратят на ремонт дорог
18:30 Украинцы смогут получать по две пенсии: детали
18:00 В Украине резко изменится погода: синоптик назвала "переломную" дату
видео 17:30 Тест на коронавирус: при каких условиях его сделают бесплатно
17:00 Путин и Лукашенко договорились о крупном кредите
16:30 Кабмин утвердил выборы при карантине