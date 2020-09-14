Ученые заявили, что частоту употребления алкоголя можно узнать по волосам

Исследователи из университета Антверпена узнали, что частоту потребления алкоголя можно определить по волосам, передает europepmc.org.
Оказывается, что при употреблении алкоголя организм человека, а в частности - волосы, накапливают такой компонент, как этилсульфат.
Исследователи сравнивали по химическому составу волос людей с разным пристрастием к алкоголю, и выяснили, что уровень этилсульфата вполне точно соответствует тому, как много человек пьет.
Отметим, что алкоголь и пристрастие к нему человека постоянно становится темой для различных исследований ученых.
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