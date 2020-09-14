Детали Ученые заявили, что частоту употребления алкоголя можно узнать по волосам

2020-09-14 21:00 78

Исследователи из университета Антверпена узнали, что частоту потребления алкоголя можно определить по волосам, передает europepmc.org.

Оказывается, что при употреблении алкоголя организм человека, а в частности - волосы, накапливают такой компонент, как этилсульфат.

Исследователи сравнивали по химическому составу волос людей с разным пристрастием к алкоголю, и выяснили, что уровень этилсульфата вполне точно соответствует тому, как много человек пьет.

Отметим, что алкоголь и пристрастие к нему человека постоянно становится темой для различных исследований ученых.

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