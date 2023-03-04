ВОЙНА В Украине роССияне заявили о новом «статусе» оккупированного Мелитополя – подробности

2023-03-04 17:00

Российские захватчики и коллаборанты, которые не смогли захватить всю Запорожскую область, но заявили об оккупации ее части, решили, что центром области у них будет временно оккупированный Мелитополь. При этом они «разделили» захваченный регион на 16 административных единиц.

Об этом сообщили российские СМИ.

Оккупанты решили, что областным центром Запорожской области у них будет Мелитополь.

Такое решение «подписал» гауляйтер области Евгений Балицкий.

Кроме того, коллаборанты решили, что городами областного значения также станут Бердянск и Энергодар, а районов области будет 13.

В 2020 году в Запорожской области вместо 20 районов было создано пять: Запорожский, Бердянский, Васильевский, Мелитопольский и Пологовский с соответствующими административными центрами.

Отметим, что 30 сентября российский диктатор владимир путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

При этом значительная часть территорий Запорожской и Донецкой области были в то время и остаются подконтрольными Украине.

Так, Запорожье – областной центр всегда контролировался украинскими властями.