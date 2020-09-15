В Беларуси начались военные учения Славянское братство

Учения проводятся по контртеррористической тематике и не направлены против других стран, подчеркнули в российском военном ведомстве.
Первый этап российско-белорусских учений "Славянское братство-2020" начался в Беларуси на полигоне Брестский 14 сентября. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Российская сторона представлена подразделениями десантно-штурмового Псковского гвардейского полка ВДВ. Об этом сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.
Учения проводятся по контртеррористической тематике и не направлены против других стран, подчеркнули в российском военном ведомстве.
В ходе первого этапа, который продлится до 25 сентября, российские и белорусские десантники отработают совместные действия в составе тактической группы.
Напомним, власти Евросоюза потребовали от Сербии отказаться от совместных с Россией и Беларусью военных учений Славянское братство-2020. Официальный Белград в ответ заморозил планы по совместным учениям со всеми странами.
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