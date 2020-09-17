Украина фото В Киеве на Андреевском спуске взорвался ресторан, есть пострадавшие

2020-09-17 18:16 207

В столичном ресторане Канапа, расположенном на Андреевском спуске сегодня прогремел взрыв. 

Как сообщает Киев оперативный, по меньшей мере два человека пострадали.

Отмечается, что инцидент произошел около 16:00. По предварительной информации, причиной стал взрыв газового оборудования.

"Двое пострадавших были госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте работает полиция, которая устанавливает обстоятельства произошедшего.

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