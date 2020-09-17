В столичном ресторане Канапа, расположенном на Андреевском спуске сегодня прогремел взрыв.
Как сообщает Киев оперативный, по меньшей мере два человека пострадали.
Отмечается, что инцидент произошел около 16:00. По предварительной информации, причиной стал взрыв газового оборудования.
"Двое пострадавших были госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте работает полиция, которая устанавливает обстоятельства произошедшего.
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