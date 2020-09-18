Детали Когда «ЕС» примет решение по кандидатам по Киевской области?

2020-09-18 16:25 294

5 сентября официально стартовала очередная предвыборная кампания. На этот раз украинцы будут выбирать депутатов местного совета и мэров, а сам выборный процесс пройдет по новому Закону о выборах.

По словам экспертов, закон новый, а скандалы и околоштабные игры старые.

«Новый Закон о выборах и политические амбиции некоторых политиков привели к тому, что все кандидаты от “Европейской Солидарности” по Киевской области вынуждены ждать, пока будет принято решение по двум людям: Полищуку и Гулиеву, которые, в свою очередь, соперничают за место кандидата в мэры. Оба кандидата -  действующие депутаты горсовета. Что один, что второй владеют коммунальными предприятиями, которые дотируются из городского бюджета. В принципе, оба депутата находятся на равных, но есть одно “но”. В штабе партии активно обсуждают, что Полищук - технический кандидат от “ЕС” для действующего мэра от “Слуги народа”. Это подтверждают и множественные фото Полищука с действующим мэром Диковым на страницах в социальных сетях. О чем и как договорились между собой партии и их главы, пока остается  только догадываться, но то, что Вишнёвое - стратегически важный город для политических партий, это факт», - прокомментировал политконсультант от партии «Удар».

Речь идет о кандидатах на пост мэра Вишневого. Учитывая приближенность района к столице и политические амбиции действующего мэра Киева Виталия Кличко объединить прилегающие города к столице и создать конгломерат, Вишневое находится под  пристальным вниманием.

«К сожалению, мы до сих пор не знаем, какое решение  принято партией по кандидатам Киевской области. Мы все находимся в ожидании, так как из-за двух персонажей в Вишневом конференция не закрыта и списки не утверждены. Вся ситуация больше напоминает цирк. Руководство не может выбрать между кандидатом и техническим персонажем, чья задача оттянуть голоса в пользу “Слуги народа”», - прокомментировал один из городских активистов.

Правда ли это станет известно совсем скоро, ведь руководство партии «ЕС» не может так долго затягивать решение по Киевской области.

Еще по теме

В Украине отменили обязанность делать ПЦР-тест на коронавирус после самоизоляции

2020-09-18 18:32 225

Темпы роста числа новых случаев covid-19 в Европе серьезно озадачили ВОЗ

2020-09-18 13:16 363

На границе Украины и Венгрии километровые очереди - стала известна реальная причина

2020-09-18 09:38 522

ЕС и США поставили Киеву ультиматум по избранию нового главы антикорпрокуратуры

2020-09-18 08:27 444

Еще новости в разделе "Детали"

Когда «ЕС» примет решение по кандидатам по Киевской области?

2020-09-18 16:25 294

фото 1 жовтня Національна оперета України гостинно відчинить двері

2020-09-17 18:46 768

Кличко поцупив у офіціанта телефон Пальчевського

2020-09-17 15:08 639

Політолог: Лозинський і компанія підпрацьовували «агентами Москви»

2020-09-17 10:35 618
Все статьи раздела "Детали"

Детали

Когда «ЕС» примет решение по кандидатам по Киевской области? 2020-09-18 16:25 294
фото 1 жовтня Національна оперета України гостинно відчинить двері 2020-09-17 18:46 768
Кличко поцупив у офіціанта телефон Пальчевського 2020-09-17 15:08 639
Політолог: Лозинський і компанія підпрацьовували «агентами Москви» 2020-09-17 10:35 618

Лента

20:34 «Слепое» исследование: Признания участницы испытаний вакцины от коронавируса
19:29 За полтора месяца тишины ОБСЕ выявила 1052 нарушения режима прекращения огня
18:32 В Украине отменили обязанность делать ПЦР-тест на коронавирус после самоизоляции
17:31 YouТube запускает свой аналог TikTok для любителей записывать видео
16:33 Китай создал особую вакцину от коронавируса, которая не дает побочных эффектов
16:25 Когда «ЕС» примет решение по кандидатам по Киевской области?
15:28 Стало известно, как именно будут изменять закон об особом статусе Донбасса
14:46 Румыния создает мощную систему ПВО - из США прибыли ракетные комплексы Patriot
14:12 В Институте Роберта Коха заявили о бесполезности принудительной вакцинации от коронавируса
13:44 Дональд Трамп выступил категорически против президентских выборов по почте