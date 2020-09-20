Детали Эксперты рассказали, когда стоит опасаться дрожи в руках

2020-09-20 10:30 444

 

Медики назвали основные признаки, которые помогут определить, является ли дрожь в руках следствием усталости, или же пора срочно обратиться к врачу.

Среди безопасных причин специалисты назвали физиологический тремор. По их словам, такое может случиться, если, к примеру, долго держать руки в одном положении, или переохладится.

Также причиной физиологического тремора может быть сильная усталость или недосып.

Эксперты подчеркнули, дрожать руки могут из-за кофе. Тогда стоит уменьшить употребление напитка хотя бы на время.

Лекарственные препараты могут вызывать дрожь в руках. К таким относятся гормоны щитовидной железы, литий, антидепрессанты. Медики советую внимательно читать о возможных побочных эффектах применяемых препаратов.

Опасным дрожь стоит считать при тревожных расстройствах.

Также причиной дрожи может быть нарушение функции щитовидной железы.

К опасным причинам медики отнесли эссенциальный тремор. Это дрожь при держании руки в определенном положении или при выполнении движения.

Специалисты напомнили, что дрожь может быть симптомом такого заболевания, как болезнь Паркинсона.

"Этот недуг развивается, как правило, у людей старшего возраста. Причем дрожь усиливается в спокойном состоянии. Кроме дрожания наблюдаются также замедленность движений, бедность мимики, шаркающая походка во время ходьбы, частые падения", - подчеркнули в издании.

Тремор может возникать и из-за колебания уровня глюкозы в организме.

Дрожь также может быть вызвана алкогольной абстиненцией, отравлением тяжелыми металлами, поражением мозжечка, наследственными и нейродегенеративними заболеваниями.

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