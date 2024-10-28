Золотой мяч-2024: где и когда смотреть церемонию вручения награды

Имя лучшего футболиста мира объявят 28 октября.
В понедельник, 28 октября, в парижском театре Шатле состоится торжественная церемония вручения "Золотого мяча-2024".
Почетный приз авторитетное издание France Football ежегодно вручает лучшему футболисту мира.
В этом году в список номинантов также попал украинец – форвард итальянской "Ромы" Артем Довбик, который в прошлом сезоне в составе испанской "Жироны" стал лучшим бомбардиром Ла Лиги.
Главным фаворитом в борьбе за награду считается бразильский нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор, который в сезоне-2023/24 выиграл со "сливочными" чемпионат Испании и Лигу чемпионов.
Конкуренцию ему должен составить полузащитник Родри, который стал чемпионом Англии и в составе сборной Испании триумфовал на Евро-2024.
Кроме того, будут вручены награды в ряде других номинаций. Так, украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин оказался среди претендентов на звание лучшего вратаря 2024 года.
Где смотреть церемонию вручения Золотого мяча-2024
В Украине церемонию вручения "Золотого мяча-2024" в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports Ukraine, который доступен в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Также поединок можно посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports и на YouTube-канале Setanta Sports. Мероприятие начнется в 20:00 по киевскому времени.
Напомним, действующим обладателем "Золотого мяча" является форвард "Интера" Майами и сборной Аргентины Лионель Месси.
Именно Месси принадлежит абсолютный рекорд по количеству выигранных "Золотых мячей" – он получал этот приз восемь раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).
Ближайшим преследователем аргентинца является форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду, которого признавали лучшим футболистом мира пять раз (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).