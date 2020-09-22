Детали 9 простых вещей, чтобы деньги к вам липли

2020-09-22 18:30 84

 

Делай эти простые вещи, и деньги всегда будут идти к тебе большим потоком.

  • Обращали ли на тот момент когда у вас сильно чешется левая ладонь? Принято считать, что если рука зачесалась, то деньги должны сразу же посыпаться со всех сторон.

На самом деле после того, как у вас начала чесаться ладонь, может пройти несколько дней. И у каждого этот период является индивидуальным. Кто-то получит прибавление финансов уже на следующий день, а некоторым придется ждать чуть больше. Понаблюдайте за собой и в следующий раз, когда ваша левая рука напомнит о себе, проследите, сколько времени прошло до момента получения денежной суммы.

  • Кошелек. Один из важных источников сохранения денег. Красный цвет притягивает деньги. Храните купюры аккуратно и в порядке.
  • Благотворительность позволит увеличивать доходы. Достаточно одной десятой части от вашей прибыли отдавать нуждающимся, чтобы поддерживать поток изобилия. Причем не обязательно относить эту сумму в церковь, вы можете пожертвовать ее в детские дома или на другое благое дело. Главное, чтобы вы делали это от души, а не для галочки.
  • Старые вещи. Со временем они приобретают свойство вытягивать всю положительную энергию. Избавившись от хлама и используя знания фен-шуй, можно активировать энергию богатства и тогда в вашем доме всегда будет достаток.
  • Статуэтки — это могут быть денежные жабы или небольшие божки, которые должны занять почетное место там, где вы живете. Выделите для них специальную полочку и как можно чаще держите в руках, чтобы наполнить своим желанием и энергией.
  • Комнатные растения. Когда вы увидите распустившийся бутон на своем цветке, то можете смело рассчитывать на скорую финансовую помощь. Позвольте изобилию процветать и радовать вас день за днем.
  • Любые монеты, украшения или подкова, найденные на улице, также считаются вестниками скорейшей финансовой прибыли. Поэтому не стоит игнорировать такие подсказки Вселенной и проходить мимо. Поднимите монету, даже если она будет не слишком большого достоинства и поблагодарите за знак.
  • В летний сезон многие советуют держать окна открытыми как можно дольше, поскольку одной из денежных примет являются бабочки. Считается, что если одна из таких красавиц залетит к вам в дом, то это сулит богатство и достаток. Поэтому не нужно сразу же выгонять такую гостью, позвольте изобилию прочно войти в вашу жизнь.
  • Когда вас «пометила» птичка. Конечно, это не самый приятный способ узнать о близкой прибыли, но зато результат превзойдет все ваши ожидания. Поэтому, когда на улице с вами случится подобная ситуация, не стоит огорчаться и злиться на весь мир.
  • Тем, у кого имеются долги, в народе советуют отдавать их до обеда.
  • Монетки под коврик входной двери. Считается, что таким образом, все денежки завлекаются к вам в дом. Ну а чтобы они не ушли, создайте для них благоприятную атмосферу.

Конечно надо надеяться не только на приметы, но активно действовать!

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