Детали Никаких решений об отмене операции СБУ на совещании в Офисе президента Украины не принималось, - СМИ

2020-09-24 13:16 36

Никакого решения об отмене операции СБУ на некоем совещании 24 июля в Офисе Президента Украины не могло быть. Скандал с сорванной спецоперацией СБУ «Вагнергейт» с первых же дней имел много несостыковок, пишет издание «Информационный навигатор».

В первую очередь хронологических. И первой нестыковкой является бронь санатория «Белорусочка» на группу, которая была проведена на период с 24 по 29 июля.

Издание отмечает, что перед вылетом, 25 июля, наёмнику с позывным «Шаман» сообщили об отмене рейса с указанием уничтожить старые билеты. В свидетельствах «вагнеровцев» – они уничтожили все билеты, о чём сокрушались российские силовики, которые не могли доказать документально прямого украинского следа.

Но важный момент в отмене брони авиабилетов по маршруту «Минск-Стамбул» заключается в том, что она была произведена 20 июля. То есть, фактическая отмена брони авиабилетов была произведена за 4 дня до того, как состоялось то самое совещание в ОП, когда Андрей Ермак якобы настоял на переносе операции.

Именно этот факт, отмены авиабилетов 20 июля, объясняет то, что на момент, когда совещание ещё даже не планировалось, для «вагнеровцев» уже были забронированы номера в санатории «Белорусочка». А также это подтверждает тот факт, что никакого решения об отмене операции СБУ на некоем совещании 24 июля в Офисе Президента Украины не могло быть.

Напомним, 29 июля в Беларуси были задержаны 33 человека, которые оказались наемниками российской частной военной компании Вагнера. Офис генпрокурора Украины направил в Генпрокуратуру Беларуси запросы о выдаче 28 из них, которые, по данным Киева, принимали участие в боевых действиях на Донбассе против Украины. Но 14 августа стало известно, что 32 «вагнеровца» вернулись в РФ.

В СНБО Украины это назвали «недружественным шагом по отношению к Украине», который может негативно сказаться на отношениях двух государств. 18 августа главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов написал, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, что ситуация с задержанием в Беларуси наемников ЧВК Вагнера якобы была спецоперацией украинских спецслужб по задержанию воевавших на Донбассе боевиков, которая провалилась из-за утечки информации из Офиса Президента. Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнера" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ. Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению «вагнеровцев» в Минске. В СБУ ее назвали «фантастическим сценарием».

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