Детали Беспроводные наушники в зависимости от цели использования

2020-09-30 21:05 168

 

Беспроводные наушники – закономерная эволюция устройства, которым оснащены мобильные девайсы. Да, полностью отказаться от шнуров удается не всегда, и не всегда это оправдано, зато в случаях, когда комфортнее слушать музыку или общаться по телефону без проводов – Bluetooth или TWS «уши» становятся оптимальным решением.

Итак, когда стоит отдать предпочтение дорогим, но зарекомендовавшим себя Sony или Marshall, а когда можно взять более доступные наушники ЖБЛ или Xiaomi.   

Условно беспроводные модели можно поделить на несколько категорий, в зависимости от их цены:

  1. Дорогие истинные беспроводные наушники с технологией TWS
  2. Наушники гигантов индустрии вроде «Маршалла» и «Сони» (150-350 долларов)
  3. Недорогие наушники со средними показателями (20-70 долларов)

Кроме того, разные модели наушников подходят разным пользователям, в зависимости от того, что и где они слушают с помощью аксессуаров.

Во-первых, это музыка. Меломанам рекомендуется присмотреться к моделям, которые подавляют шумы и плотно сидят на ушах. Однако не забывайте о безопасности – такие «уши» часто полностью изолируют ваш слух от опасностей внешнего мира, например, на дороге. В случае с прослушиванием музыки обратите внимание на наличие эквалайзера и передачу низких/высоких частот. Обратите внимание на модели Маршалл и ЖБЛ 2020 года.

Во-вторых, это спорт и тренировки. В отличие от громоздких и габаритных наушников для меломанов, спортивные модели отличаются удобством посадки и небольшим размером – вкладыши, затычки и модели с фиксирующим шейным ободом. Обратите внимание на модели Huawei, Jabra и Sennheiser. также обратите внимание на вес – пусть они будут относительно легкими.

В-третьих, это работа за компьютером/ноутбуком, в том числе игры. Одно из главных требований компьютерных наушников, учитывая удаленный формат работы или игры по сети с друзьями – наличие качественного микрофона. Обратите внимание на модели последних лет от Sony и HyperX.

В качестве дополнительных критериев выбора, помимо стоимости и целей использования, обратите внимание на совместимость с мобильными устройствами, интерфейс управления, гидроизоляцию наушников и время автономной работы.

Если они поддерживают современные протоколы передачи данных и зарядки – это плюс, но, как правило, это и повышение ценника. Удобный футляр, еще один комплект амбушюр, внешний вид – второстепенные факторы выбора.    

Еще по теме

Экс-стюардесса рассказала, почему нельзя использовать наушники на борту самолета

2020-07-27 19:00 2649

Составлен список продуктов, которые вызывают наиболее сильное привыкание

2020-01-03 20:30 2937

Милованов объяснил цель трудовой реформы

2019-12-28 10:00 1887

Встреча Путина и Зеленского, известна главная цель президента РФ

2019-11-04 20:30 5043

Еще новости в разделе "Детали"

Беспроводные наушники в зависимости от цели использования

2020-09-30 21:05 168

СБУ пришла за многолетним смотрящем Столаром

2020-09-30 17:26 414

видео Дорогий ресторан, танці та салют: Петро Порошенко гучно відсвяткував день народження у день жалоби

2020-09-28 12:31 1443

фото Что посмотреть в Национальной опере Украины в октябре - анонс

2020-09-28 10:31 1245
Все статьи раздела "Детали"

Детали

Беспроводные наушники в зависимости от цели использования 2020-09-30 21:05 168
СБУ пришла за многолетним смотрящем Столаром 2020-09-30 17:26 414
видео Дорогий ресторан, танці та салют: Петро Порошенко гучно відсвяткував день народження у день жалоби 2020-09-28 12:31 1443
фото Что посмотреть в Национальной опере Украины в октябре - анонс 2020-09-28 10:31 1245

Лента

22:00 Украинцы могут путешествовать в 52 страны
21:30 "Реальная цифра выше": ВОЗ подтвердила смерть 1 млн людей от Covid-19
21:05 Беспроводные наушники в зависимости от цели использования
21:00 В Украине изменили стандарт среднего образования: что важно знать
20:30 Кабмин утвердил, какие рабочие дни перенесут в 2021 году
20:00 Украинцам вернули «пакет малыша»
19:30 Масштабное урезание субсидий и льгот, Кабмин добил распоряжением: кого оставили без денег
19:00 Рада решила не распространять COVID-19 и ушла на карантин
видео 18:30 Украина озвучила свою позицию по войне за Нагорный Карабах
18:00 Степанов рассказал, сколько будут стоить роды с 2021 года