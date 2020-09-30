Детали Беспроводные наушники в зависимости от цели использования

2020-09-30 21:05 168

Беспроводные наушники – закономерная эволюция устройства, которым оснащены мобильные девайсы. Да, полностью отказаться от шнуров удается не всегда, и не всегда это оправдано, зато в случаях, когда комфортнее слушать музыку или общаться по телефону без проводов – Bluetooth или TWS «уши» становятся оптимальным решением.

Итак, когда стоит отдать предпочтение дорогим, но зарекомендовавшим себя Sony или Marshall, а когда можно взять более доступные наушники ЖБЛ или Xiaomi.

Условно беспроводные модели можно поделить на несколько категорий, в зависимости от их цены:

Дорогие истинные беспроводные наушники с технологией TWS Наушники гигантов индустрии вроде «Маршалла» и «Сони» (150-350 долларов) Недорогие наушники со средними показателями (20-70 долларов)

Кроме того, разные модели наушников подходят разным пользователям, в зависимости от того, что и где они слушают с помощью аксессуаров.

Во-первых, это музыка. Меломанам рекомендуется присмотреться к моделям, которые подавляют шумы и плотно сидят на ушах. Однако не забывайте о безопасности – такие «уши» часто полностью изолируют ваш слух от опасностей внешнего мира, например, на дороге. В случае с прослушиванием музыки обратите внимание на наличие эквалайзера и передачу низких/высоких частот. Обратите внимание на модели Маршалл и ЖБЛ 2020 года.

Во-вторых, это спорт и тренировки. В отличие от громоздких и габаритных наушников для меломанов, спортивные модели отличаются удобством посадки и небольшим размером – вкладыши, затычки и модели с фиксирующим шейным ободом. Обратите внимание на модели Huawei, Jabra и Sennheiser. также обратите внимание на вес – пусть они будут относительно легкими.

В-третьих, это работа за компьютером/ноутбуком, в том числе игры. Одно из главных требований компьютерных наушников, учитывая удаленный формат работы или игры по сети с друзьями – наличие качественного микрофона. Обратите внимание на модели последних лет от Sony и HyperX.

В качестве дополнительных критериев выбора, помимо стоимости и целей использования, обратите внимание на совместимость с мобильными устройствами, интерфейс управления, гидроизоляцию наушников и время автономной работы.

Если они поддерживают современные протоколы передачи данных и зарядки – это плюс, но, как правило, это и повышение ценника. Удобный футляр, еще один комплект амбушюр, внешний вид – второстепенные факторы выбора.