ВОЙНА В Украине фото Взрыв в Гудермесе: беспилотник впервые атаковал цель в Чечне

2024-10-29 18:26



Загорелась крыша якобы пустого здания. Огонь уже потушен, а жертв и пострадавших нет, утверждает Рамзан Кадыров.

В России ударный беспилотник атаковал здание Российского университета спецназа (РУС) в чеченском Гудермесе. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram во вторник, 29 октября.

По его словам, атака была совершена в 6:30. Загорелась крыша якобы пустого здания. Огонь уже потушен, а жертв и пострадавших нет.

"Следственные органы занялись расследованием происшествия и установлением причастных к преступлению лиц. Деятельность РУС не прекращена, все службы работают в штатном режиме", - утверждает Кадыров.

В свою очередь, российские СМИ пишут, что это первая атака беспилотника на объект в Чечне. В ней они традиционно обвиняют Украину.

Тем временем российское минобороны заявило о якобы "сбитии семи украинских дронов" - два БПЛА над территорией Белгородской области, два - над территорией Брянской области, два над территорией Курской области и один над акваторией Черного моря.

Напомним, в ночь на 29 октября российские войска нанесли массированный воздушный удар по территории Украины. ПВО сбила 26 из 48 вражеских дронов. Еще 20 исчезли с радаров (обычно это происходит под влиянием РЭБ - ред.), один вражеский дрон - вернулся в Россию.