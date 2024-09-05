Политика путин назвал "первоочередную" цель роССии в войне и упомянул операцию ВСУ на Курщине

2024-09-05 19:15

 

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что первоочередная задача оккупантов в войне – "освобождение" Донбасса. По его словам, Украина пытается отвлечь внимание РФ от этой цели наступлением на Курщине, однако у нее ничего не получится.

Соответствующие заявления военный преступник озвучил, выступая на восточном экономическом форуме во Владивостоке. Он размечтался, что Киев атакой на Курскую область ослабил себя на других направлениях, и наступление ВС РФ якобы ускорилось.

"ВС РФ стабилизировали ситуацию и начали выдавливать противника с приграничных территорий", – заявив головний російський терорист.

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Политика

путин назвал "первоочередную" цель роССии в войне и упомянул операцию ВСУ на Курщине 2024-09-05 19:15
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