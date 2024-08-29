Политика Кислица объяснил Совбезу ООН цель Курской операции ВСУ

2024-08-29 21:37

Украина начала вооруженную операцию в Курской области РФ, чтобы снизить угрозу российского наступления на Сумщине.

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке заявил постоянный представитель Украины при Организации Сергей Кислица.

"Украина не могла молча наблюдать за военным развитием России в Курской области и подготовкой к нападению в Сумской области Украины, подобного российскому наступлению на Харьков из Белгородской области в мае", - сказал Кислица.

По его словам, именно "реагируя на эту угрозу, Украина начала оборонную операцию в определенных зонах Курской области". "Благодаря этим предупредительным мерам была уменьшена немедленная опасность оккупации Сум. О растерянности диктатора свидетельствует то, что он несколько дней не мог найти в себе силы и смелости предстать перед публикой", - отметил дипломат.

Кислица подчеркнул, что так называемое "освобождение" Россией десятков городов и сел Донбасса привело к их полному уничтожению и обезлюдению.

"Украина продолжит бороться против этого современного варварства всюду, в том числе на территории России", – отметил он.