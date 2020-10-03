Детали Бузовская банда Стукало и Павловой попытается на местных выборах захватить власть в селе - СМИ

2020-10-03 19:07 273

Банда Алексея Стукало и Елизаветы Павловой, которая много лет терроризирует жителей села Бузовая Киево-Святошинского района, попытается на местных выборах установить полный контроль над населенным пунктом. Об этом сообщает «Народная правда».

 Главная цель Стукало и Павловой – захват местных земель – село находится в 10 км от Киева – и такой товар очень в цене.

Елизавета Павлова

 Земельным рейдерством Алексей Стукало промышляет уже не первый год: выкупает за бесценок или отжимает у пенсионеров паи, а потом сдает агрохолдингам в аренду. По данным журналистов, он контролирует почти 14 га земли (общая стоимость участков по разным оценкам превышает 1 млн грн). Но его аппетиты растут.

 Чтобы получить доступ к землям села Стукало продвигает в местные депутаты трех своих марионеток: Дмитрия Сороку, Людмилу Дударь и Романа Иванова.

Алексей Стукало

 Сороке –30 лет, он до сих пор сидит на шее у родителей-пенсионеров, нигде никогда не работал, высшего образования не имеет, малограмотен.

Дмитрий Сорока

Дударь - низкоквалифицированная медсестра и многодетная мать. По профессии практически не работала.

Роман Иванов – бывший проворовавшийся военный на пенсии.

Кроме того Стукало продвигает на должность старосты некоего Виктора Антонышина.Этот человек только недавно переехал в село, ни с кем не общается и нигде не работает. Со Стукало они соседи по подъезду.

Еще один занимательный участник местной избирательной гонки — Виктория Голимбевская. Бывшая учитель географии теперь стала местной шаманкой, которая увлекается различного рода гаданиями, заклинаниями и прочими ритуалами.

 

Фактически, Стукало с Павловой пытаются привести к власти послушных и безвольных марионеток, которые будут полностью от них зависеть.

Если их план сработает, в ближайшие годы жителей Бузовой ждет рейдерский беспредел и тотальное разграбление земель.

Еще по теме

После фиаско Трампа на дебатах от него уходит один из самых близких советников

2020-10-01 15:45 873

Дебаты в США: Байден заявил, что готов признать поражение на выборах президента

2020-09-30 15:14 1080

Трамп начал быстро укреплять свои позиции в предвыборной гонке с Байденом

2020-09-29 14:15 1194

Сегодня заканчивается регистрация кандидатов на местные выборы-2020

2020-09-24 12:43 996

Еще новости в разделе "Детали"

Бузовская банда Стукало и Павловой попытается на местных выборах захватить власть в селе - СМИ

2020-10-03 19:07 273

Охорона Порошенко погрожує ЗМІ за новину про святкування дня народження президента у день жалоби

2020-10-03 14:56 435

Ущерб государству на 500 млн. гривен: результат обысков СБУ в строительной компании Вадима Столара

2020-10-02 14:01 777

фото В столице прошел турнир бальных танцев для непрофессионалов

2020-10-02 12:08 744
Все статьи раздела "Детали"

Детали

Бузовская банда Стукало и Павловой попытается на местных выборах захватить власть в селе - СМИ 2020-10-03 19:07 273
Охорона Порошенко погрожує ЗМІ за новину про святкування дня народження президента у день жалоби 2020-10-03 14:56 435
Ущерб государству на 500 млн. гривен: результат обысков СБУ в строительной компании Вадима Столара 2020-10-02 14:01 777
фото В столице прошел турнир бальных танцев для непрофессионалов 2020-10-02 12:08 744

Лента

19:07 Бузовская банда Стукало и Павловой попытается на местных выборах захватить власть в селе - СМИ
15:00 Умер врач, ставший лицом борьбы с коронавирусом в Украине
14:56 Охорона Порошенко погрожує ЗМІ за новину про святкування дня народження президента у день жалоби
14:30 Доллар начал "качать" гривну, эксперты предупредили украинцев: "курс достигнет..."
14:00 В Украине хотят изменить правила денежных переводов: чего ожидать и кого это коснется
13:30 Кто чаще передает коронавирус. Новое исследование
13:00 Зеленский сделал заявление о новом обмене пленными
12:30 Мальчик заразился пневмонией от хомячка
12:00 Украинцам будут выплачивать двойные пенсии
11:30 Коболев сделал заявление по отопительному сезону