У Кривому Розі 11,5 млн бюджетних гривень направили фірмам, пов'язаним з наближеним Вілкула

Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" на початку березня уклало договір на рекламні та маркетингові послуги на 5,86 мільйона гривень.
Зокрема, мовиться про висвітлення соціально-економічного розвитку Кривого Рогу та інших аспектів діяльності органів місцевого самоврядування на радіо та регіональному телеканалі.
Середню вартість хвилини неможливо визначити, тому що сума – не розділена на радіо та телеканал.
Переможцем виявилося ТОВ "Веста Медіа корпорейшн", чия пропозиція була всього на 1% дешевшою, ніж очікувана ціна закупівлі. Водночас єдиним конкурентом було якесь ПП "Полтава ТВ", яке не знижувало ціну під час аукціону, фактично самоусунувшись від торгів. А ось ще одного конкурента – ПП "Рекламне агентство" Максимус" – не допустили до аукціону, оскільки воно надало лише лист у вільній формі, замість технічного завдання, відповідно до тендерної документації.
ТОВ "Веста Медіа Корпорейшн" – київська фірма. Втім, лише формально: її директором і єдиним засновником є якийсь Віталій Єнін – житель села Надеждівка Криворізького району.
Формальний власник "Вести" Віталій Єнін заснував ще одну фірму – разом із близьким до Вілкулів Ярославом Гівелем / Дані Opendatabot
Директор фонду "Майбутнє Кривбасу" Ярослав Гівель / Дані Youcontrol
Рідний брат Ярослава Павло Гівель став відомим тим, що очолював міський виборчком під час скандальних виборів міського голови в 2015 році та по суті зірвав підрахунок голосів, під час якого лідирував суперник Юрія Вілкула – Юрій Мілобог. Тоді обурені активісти облили його зеленкою.
Фірма, афільована з Вілкулами, отримує гроші криворіжців на піар досягнень Вілкулів не вперше – в 2019 році "Веста Медіа Корпорейшн" отримала аналогічний підряд від КП "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" на 6,92 мільйона гривень. Потім суму зменшили до 6,59 мільйона гривень.
Крім того, в той же час було оголошено тендер на закупівлю послуги з організації та супроводу висвітлення питань соціально-економічного розвитку Кривого Рогу та іншої діяльності органів місцевого самоврядування через засоби масової інформації в мережі інтернет і друкованих періодичних виданнях.
На це заплановано витратити 4,5 мільйона гривень. У місцевих інтернет-виданнях "ІА "Кривбас ON-LINE", 0564.ua, "Газета "ПУЛЬС: новини, факти, коментарі" та "Газета "Червоний Гірник" повинна з'явитися 1 тисяча замовних матеріалів від мерії.
У друкованих виданнях "Пульс: новини, факти, коментарі", "Червоний Гірник", "Домашня газета", "ВЕЧІР", "Вісник Кривбасу" буде розміщено 312 замовних матеріалів.
Виграв тендер ФОП Василенко Сергій Володимирович. Формальним суперником виступило все те ж ПП "Полтава ТВ". Документи двох інших компаній – ТОВ "Інформаційне агентство "Кривбас ОН-ЛАЙН" та ТОВ "Інформаційне агентство "УНН" – відхилили.
КП "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" очолює Костянтин Касьяненко, чиї фото з символікою "Беркута" та пости з георгіївськими стрічками публікували місцеві ЗМІ.