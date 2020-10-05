Детали У Кривому Розі 11,5 млн бюджетних гривень направили фірмам, пов'язаним з наближеним Вілкула

2020-10-05 10:18 213

Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" на початку березня уклало договір на рекламні та маркетингові послуги на 5,86 мільйона гривень.

Про це повідомляє розслідувальний проєкт "Наші гроші" з посиланням на інформацію в системі ProZorro.

Зокрема, мовиться про висвітлення соціально-економічного розвитку Кривого Рогу та інших аспектів діяльності органів місцевого самоврядування на радіо та регіональному телеканалі.

1 366 хвилин інформаційних повідомлень довжиною до 1 хвилини по 3 виходи на добу в проміжках часу 7: 00 – 9:00 і 15:00 – 22:00 поза рекламних і новинних блоків на кожній з таких радіостанцій: "Авторадіо", "Наше радіо", "Радіо П'ятница", NRJ, "Шансон", POWER FМ, "Місто-FМ", "Стильне радіо Перець ФМ";

4 820 хвилин інформаційних повідомлень довжиною до 3 хвилин по 5 виходів на добу в проміжках часу 7: 00 – 9:00 і 18:00 – 22:00 на "Громадське телебачення Дніпра ОТВ".

Середню вартість хвилини неможливо визначити, тому що сума – не розділена на радіо та телеканал.

Переможцем виявилося ТОВ "Веста Медіа корпорейшн", чия пропозиція була всього на 1% дешевшою, ніж очікувана ціна закупівлі. Водночас єдиним конкурентом було якесь ПП "Полтава ТВ", яке не знижувало ціну під час аукціону, фактично самоусунувшись від торгів. А ось ще одного конкурента – ПП "Рекламне агентство" Максимус" – не допустили до аукціону, оскільки воно надало лише лист у вільній формі, замість технічного завдання, відповідно до тендерної документації.

ТОВ "Веста Медіа Корпорейшн" – київська фірма. Втім, лише формально: її директором і єдиним засновником є ​​якийсь Віталій Єнін – житель села Надеждівка Криворізького району.

Формальний власник "Вести" Віталій Єнін заснував ще одну фірму – разом із близьким до Вілкулів Ярославом Гівелем / Дані Opendatabot

Директор фонду "Майбутнє Кривбасу" Ярослав Гівель / Дані Youcontrol

Рідний брат Ярослава Павло Гівель став відомим тим, що очолював міський виборчком під час скандальних виборів міського голови в 2015 році та по суті зірвав підрахунок голосів, під час якого лідирував суперник Юрія Вілкула – Юрій Мілобог. Тоді обурені активісти облили його зеленкою.

Фірма, афільована з Вілкулами, отримує гроші криворіжців на піар досягнень Вілкулів не вперше – в 2019 році "Веста Медіа Корпорейшн" отримала аналогічний підряд від КП "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" на 6,92 мільйона гривень. Потім суму зменшили до 6,59 мільйона гривень.

Крім того, в той же час було оголошено тендер на закупівлю послуги з організації та супроводу висвітлення питань соціально-економічного розвитку Кривого Рогу та іншої діяльності органів місцевого самоврядування через засоби масової інформації в мережі інтернет і друкованих періодичних виданнях.

На це заплановано витратити 4,5 мільйона гривень. У місцевих інтернет-виданнях "ІА "Кривбас ON-LINE", 0564.ua, "Газета "ПУЛЬС: новини, факти, коментарі" та "Газета "Червоний Гірник" повинна з'явитися 1 тисяча замовних матеріалів від мерії.

У друкованих виданнях "Пульс: новини, факти, коментарі", "Червоний Гірник", "Домашня газета", "ВЕЧІР", "Вісник Кривбасу" буде розміщено 312 замовних матеріалів.

Виграв тендер ФОП Василенко Сергій Володимирович. Формальним суперником виступило все те ж ПП "Полтава ТВ". Документи двох інших компаній – ТОВ "Інформаційне агентство "Кривбас ОН-ЛАЙН" та ТОВ "Інформаційне агентство "УНН" – відхилили.

КП "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" очолює Костянтин Касьяненко, чиї фото з символікою "Беркута" та пости з георгіївськими стрічками публікували місцеві ЗМІ.



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