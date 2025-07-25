Спорт Манчестер Сіті підтвердив готовність продати свого перспективного вихованця Джеймсом МакЕті за 35 млн фунтів

2025-07-25 08:26

Манчестер Сіті може розлучитися зі своїм вихованцем Джеймсом МакЕті.

Як повідомляє The Telegraph, Вест Гем та Айнтрахт виявили інтерес до послуг МакЕті. Манкуніанці визначили бажану суму в 35 млн фунтів за півзахисника.

Інформація про можливі запити самого Джеймса поки що невідома. Важливо зазначити, що раніше МакЕті відвідав Франкфурт, щоб ознайомитися з умовами, які пропонує Айнтрахт за запрошенням клубу.

Цього літа англієць став чемпіоном Європи з футболу серед гравців до 21 року, виступаючи у ролі капітана своєї збірної.