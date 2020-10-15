Детали Стало известно, кто стоял за созданием армии клонов на мэрских выборах в Одессе

2020-10-15 20:38 255

 

Напомню, там была зарегестрирована целая команда КВН из трех Филимоновых, пары Труханова, фейкового Зеленского и подставного Саакашвили. Весь этот цирк с уродами устроил немного немало экс-нардеп из Кривого Рога Константин Усов, который является начальником избирательного штаба другого экс-нардепа Дмитрия Голубова. Бывшие сопартийцы из БПП спелись на местных выборах в Одессе в надежде просочиться во второй тур. Десяток клонов должен был оттянуть внушительный процент голосов запутавшихся избирателей, но в дело вмешалась СБУ и клонов зачистила.

Тандем Голубова и Усова Также организовал раздачу $30 000 членам комиссии за то, чтобы дисквалифицированного за нечестную игру Голубова вернули в бюллетени. Впрочем, и это затея провалилась . Комиссия была распущена, а В новом составе Голубов потерял большинство.

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Детали

Стало известно, кто стоял за созданием армии клонов на мэрских выборах в Одессе 2020-10-15 20:38 255
Ножевое ранение волонтера «Удара»: очевидцы слышали, как нападавший передал «привет от Кости Калоши» 2020-10-14 20:27 1323
видео Волонтер Марианна Буданова идёт в Киевсовет отстаивать права незащищенных слоев населения Голосеевского района 2020-10-12 12:04 1086
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