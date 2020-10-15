Детали Стало известно, кто стоял за созданием армии клонов на мэрских выборах в Одессе

2020-10-15 20:38 255

Напомню, там была зарегестрирована целая команда КВН из трех Филимоновых, пары Труханова, фейкового Зеленского и подставного Саакашвили. Весь этот цирк с уродами устроил немного немало экс-нардеп из Кривого Рога Константин Усов, который является начальником избирательного штаба другого экс-нардепа Дмитрия Голубова. Бывшие сопартийцы из БПП спелись на местных выборах в Одессе в надежде просочиться во второй тур. Десяток клонов должен был оттянуть внушительный процент голосов запутавшихся избирателей, но в дело вмешалась СБУ и клонов зачистила.

Тандем Голубова и Усова Также организовал раздачу $30 000 членам комиссии за то, чтобы дисквалифицированного за нечестную игру Голубова вернули в бюллетени. Впрочем, и это затея провалилась . Комиссия была распущена, а В новом составе Голубов потерял большинство.