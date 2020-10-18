Детали Выборы ценой жизни студентов: у Кивалова пытаются скрыть факт вспышки коронавируса в его учебных заведениях

2020-10-18 13:54 213

В Юракадемии зафиксирована вспышка коронавируса среди студентов и преподавателей. Ещё один заболевший — ректор МГУ и кандидат в депутаты от «Украинской морской партии» Константин Громовенко. Об этом сообщает ряд одесских интернет-ресурсов.

Тем не менее, как сообщают СМИ, по указанию Сергея Кивалова, занятия в Юракадемии продлены до 25 октября, несмотря на то, что, по решению Кабмина, студентов должны были отправить домой ещё 15 октября.

Такое требование к студентам — это не только угроза здоровью и даже жизни, но и может восприниматься как уголовная ответственность, которая предусматривается законодательством за нарушение режима самоизоляции в случае заболевания коронавирусом.

Очевидно, что об этом знают все участники процесса. Только студенты и преподаватели — это заложники ситуации, где Кивалов пытается использовать последний шанс провести свою партию в городской совет.

Голоса студентов, которые рискуют быть отчисленными и преподавателей, не желающих терять место работы — это один из ключевых моментов, на который делает ставку Кивалов. А учитывая, что до выборов осталась фактически неделя, его команда прилагает все усилия, чтобы студенты и преподаватели пришли на избирательные участки — независимо от любых обстоятельств.