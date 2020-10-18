Детали Выборы ценой жизни студентов: у Кивалова пытаются скрыть факт вспышки коронавируса в его учебных заведениях

2020-10-18 13:54 213

 

В Юракадемии зафиксирована вспышка коронавируса среди студентов и преподавателей. Ещё один заболевший — ректор МГУ и кандидат в депутаты от «Украинской морской партии» Константин Громовенко. Об этом сообщает ряд одесских интернет-ресурсов.

Тем не менее, как сообщают СМИ, по указанию Сергея Кивалова, занятия в Юракадемии продлены до 25 октября, несмотря на то, что, по решению Кабмина, студентов должны были отправить домой ещё 15 октября.

Такое требование к студентам — это не только угроза здоровью и даже жизни, но и может восприниматься как уголовная ответственность, которая предусматривается законодательством за нарушение режима самоизоляции в случае заболевания коронавирусом.

Очевидно, что об этом знают все участники процесса. Только студенты и преподаватели — это заложники ситуации, где Кивалов пытается использовать последний шанс провести свою партию в городской совет.

Голоса студентов, которые рискуют быть отчисленными и преподавателей, не желающих терять место работы — это один из ключевых моментов, на который делает ставку Кивалов. А учитывая, что до выборов осталась фактически неделя, его команда прилагает все усилия, чтобы студенты и преподаватели пришли на избирательные участки — независимо от любых обстоятельств.

Еще по теме

Минздрав может бросить студентов на борьбу с COVID-19

2020-10-18 10:30 291

ВОЗ раскрыл страшную правду о лекарствах от Covid-19 - все препараты фактически бесполезны

2020-10-16 21:36 792

У Зеленского нашли оправдание неожиданному вопросу о легализации наркотиков

2020-10-16 13:43 849

Стало известно, кто стоял за созданием армии клонов на мэрских выборах в Одессе

2020-10-15 20:38 942

Еще новости в разделе "Детали"

Выборы ценой жизни студентов: у Кивалова пытаются скрыть факт вспышки коронавируса в его учебных заведениях

2020-10-18 13:54 213

Руки прочь от Белоруссии! В Киеве пикетировали посольство США

2020-10-17 23:49 609

Захарченко считает необходимым избрание местных органов власти на Донбассе

2020-10-16 12:36 837

Бигус зарабатывает миллионы и уклоняется от уплаты налогов - Шарий

2020-10-16 09:31 600
Все статьи раздела "Детали"

Детали

Выборы ценой жизни студентов: у Кивалова пытаются скрыть факт вспышки коронавируса в его учебных заведениях 2020-10-18 13:54 213
Руки прочь от Белоруссии! В Киеве пикетировали посольство США 2020-10-17 23:49 609
Захарченко считает необходимым избрание местных органов власти на Донбассе 2020-10-16 12:36 837
Бигус зарабатывает миллионы и уклоняется от уплаты налогов - Шарий 2020-10-16 09:31 600

Лента

15:00 Ломаченко - Лопес: судейские записки
14:30 Новое разведение войск на Донбассе: в Кабмине поразили радикальным планом, "до 10 ноября..."
14:00 Сюрприз для водителей: когда в техпаспорт и права внесут новую графу
13:54 Выборы ценой жизни студентов: у Кивалова пытаются скрыть факт вспышки коронавируса в его учебных заведениях
13:30 Уникальный день октября 2020: астролог рассказал, что нужно делать
13:00 Армения и Азербайджан договорились о новом перемирии в Нагорном Карабахе
12:30 В МОЗ объяснили, как голосовать на самоизоляции
видео 12:00 Жесткий карантин в Украине, Ляшко заявил об экстренных мерах: "Мы просим всех..."
11:30 Ломаченко сенсационно проиграл Лопесу, потеряв все свои пояса
11:00 Украинцев будут по-новому наказывать за неправильное ношение масок: названы размеры штрафов