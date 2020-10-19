Коронавирус в Одесской юракадемии как политтехногия,- эксперт

2020-10-19 20:38 267

В СМИ сообщили, что в одном из учебных заведений города — Одесской национальной юракадемии случилась вспышка коронавируса, а в Международном гуманитарном университете коронавирус выявлен у ректора Константина Громовенко. Данный факт прокомментировал украинский политтехнолог, преподаватель Киевского национального университета им. Шевченко Петр Олещук.

По его убеждению, некоторые одесские вузы не закрыли на карантин исключительно из-за того, что студенты составляют основной электорат Сергея Кивалова.

«По странному стечению обстоятельств оба колледжа относятся к «легендарному» Сергею Кивалову — экс-депутату, а теперь — кандидату на пост мэра Одессы от Морской партии Украины. И они традиционно главная «избирательная» база для Кивалова на всех выборах. СМИ неоднократно писали о мобилизации студентов и педагогических коллективов этих вузов: в частности, много сообщений было о принудительной смене места регистрации и обязательной явке на участки – вплоть до угрозы отчисления или увольнения. Казалось бы, вспышка коронавируса может «спутать карты». Но «моряки» не сдаются. Обучение в Юридической академии продлили до… 25 октября. Хотя Кабмин обязал отпустить студентов домой 15 октября. Учебные заведения продолжают работать, а ректор, по информации СМИ, свою болезнь просто скрывает и продолжает активно участвовать в подготовке к выборам.

Известно, что сокрытие коронавируса — это действие, предусматривающее наказание по закону, и участники процесса наверняка знают, с каким риском они собираются помочь кому-то получить «входной билет» в Одесский горсовет. Понятно, что вспышку трудно скрыть, и ситуация уже получила широкий резонанс в городе. Поэтому логично предположить, что академию все-таки закроют на карантин, а студенты и педагоги не станут снова приложением к бюллетеням», — подчеркнул эксперт.